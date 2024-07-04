https://sputnik-georgia.ru/20240704/alyans-kontrolya-tabaka-parlament-gruzii-deystvuet-vopreki-interesam-obschestva-288826244.html

"Альянс контроля табака": Парламент Грузии действует вопреки интересам общества

"Альянс контроля табака": Парламент Грузии действует вопреки интересам общества

Sputnik Грузия

Курильщиками являются 28% населения Грузии в возрастной группе от 18 до 68 лет, сообщили в "Альянсе контроля табака" 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T14:35+0400

2024-07-04T14:35+0400

2024-07-04T14:35+0400

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нпо "альянс контроля табака"

минздрав

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Парламент Грузии действует вопреки интересам общества в вопросах контроля за потреблением табачной продукции, говорится в заявлении НПО "Альянс контроля табака". Парламент Грузии принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым переход на стандартные пачки сигарет начнется не 31 июля 2024 года, а 1 октября 2024 года, продавать такую продукцию можно будет до 1 апреля 2025 года.По мнению НПО, правило о нанесении надписей на сами сигареты, сигары и сигариллы содержит угрозу для молодежи. По их мнению, отсутствие стандартизации для сигар, нюхательного табака и ряда табачных изделий будет способствовать популяризации конкретных брендов и поощрит детей и молодежь к употреблению более привлекательных маркетинговых продуктов. "Альянс контроля табака" отмечает, что катастрофически растет потребление среди молодежи электронных сигарет с системой нагревания табака. НПО выразило сожаление, что ни в исполнительной, ни в законодательной власти не задумываются о будущих поколениях и не слышна позиция Минздрава Грузии по этому вопросу. НПО потребовал незамедлительно запретить продажу сигарет и нагревательного табака в стране и объявить Грузию страной свободной от табака. Что такое стандарт для пачек Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке. Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается>>Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", минздрав