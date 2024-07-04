https://sputnik-georgia.ru/20240704/alyans-kontrolya-tabaka-parlament-gruzii-deystvuet-vopreki-interesam-obschestva-288826244.html
"Альянс контроля табака": Парламент Грузии действует вопреки интересам общества
"Альянс контроля табака": Парламент Грузии действует вопреки интересам общества
Sputnik Грузия
Курильщиками являются 28% населения Грузии в возрастной группе от 18 до 68 лет, сообщили в "Альянсе контроля табака" 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T14:35+0400
2024-07-04T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Парламент Грузии действует вопреки интересам общества в вопросах контроля за потреблением табачной продукции, говорится в заявлении НПО "Альянс контроля табака". Парламент Грузии принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым переход на стандартные пачки сигарет начнется не 31 июля 2024 года, а 1 октября 2024 года, продавать такую продукцию можно будет до 1 апреля 2025 года.По мнению НПО, правило о нанесении надписей на сами сигареты, сигары и сигариллы содержит угрозу для молодежи. По их мнению, отсутствие стандартизации для сигар, нюхательного табака и ряда табачных изделий будет способствовать популяризации конкретных брендов и поощрит детей и молодежь к употреблению более привлекательных маркетинговых продуктов. "Альянс контроля табака" отмечает, что катастрофически растет потребление среди молодежи электронных сигарет с системой нагревания табака. НПО выразило сожаление, что ни в исполнительной, ни в законодательной власти не задумываются о будущих поколениях и не слышна позиция Минздрава Грузии по этому вопросу. НПО потребовал незамедлительно запретить продажу сигарет и нагревательного табака в стране и объявить Грузию страной свободной от табака. Что такое стандарт для пачек Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке. Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Переход на стандартные пачки сигарет в Грузии вновь откладывается>>Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", минздрав
грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", минздрав
"Альянс контроля табака": Парламент Грузии действует вопреки интересам общества
Курильщиками являются 28% населения Грузии в возрастной группе от 18 до 68 лет, сообщили в "Альянсе контроля табака"
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Парламент Грузии действует вопреки интересам общества в вопросах контроля за потреблением табачной продукции, говорится в заявлении НПО "Альянс контроля табака".
Парламент Грузии принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым переход на стандартные пачки сигарет начнется не 31 июля 2024 года, а 1 октября 2024 года, продавать такую продукцию можно будет до 1 апреля 2025 года.
"К сожалению, вместо реформ контроля табака и усиления законодательства парламент способствует развалу закона, который в последующие 15 лет должен предотвратить смерти тысячи граждан и значительно сократить общие экономические расходы, ассоциируемые с табаком", – говорится в заявлении.
По мнению НПО, правило о нанесении надписей на сами сигареты, сигары и сигариллы содержит угрозу для молодежи.
"Для них узнаваемым и привлекательным не должен быть ни один табачный продукт", – говорится в заявлении.
По их мнению, отсутствие стандартизации для сигар, нюхательного табака и ряда табачных изделий будет способствовать популяризации конкретных брендов и поощрит детей и молодежь к употреблению более привлекательных маркетинговых продуктов.
"Альянс контроля табака" отмечает, что катастрофически растет потребление среди молодежи электронных сигарет с системой нагревания табака.
"В целом 28% среди населения возрастной группы от 18 до 68 лет – курильщики, что вызывает огромные финансовые затраты и является большой социальной потерей с точки зрения клинического здоровья", – отмечает Альянс.
НПО выразило сожаление, что ни в исполнительной, ни в законодательной власти не задумываются о будущих поколениях и не слышна позиция Минздрава Грузии по этому вопросу.
НПО потребовал незамедлительно запретить продажу сигарет и нагревательного табака в стране и объявить Грузию страной свободной от табака.
Что такое стандарт для пачек
Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.
При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.
Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.
Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.
Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.
Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.