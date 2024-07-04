https://sputnik-georgia.ru/20240704/byvshiy-trener-sbornoy-gruziya--futbolnaya-strana-288829064.html

Бывший тренер сборной: Грузия – футбольная страна

Бывший тренер сборной: Грузия – футбольная страна

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 2 июля вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании 04.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. После чемпионата Европы по футболу в Германии стало ясно, что Грузия – это футбольная страна, заявил в программе телекомпании "Имеди" футболист-ветеран, бывший тренер сборной Грузии Каха Цхададзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии 2 июля вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании со счетом 1:4. Грузинская команда никогда прежде не принимала участия в столь крупных и престижных соревнованиях. По возвращении на родину болельщикам устроили торжественную церемонию встречи с игроками на площади Свободы в Тбилиси. По словам бывшего тренера сборной Грузии, после успеха сборной страны и чествования футболистов на площади Свободы в Тбилиси количество футбольных школ увеличится в несколько раз. "Это самое важное. Где массовость, там и конкуренция, и в этой конкуренции появляются великие футболисты, которых мы видим сегодня в сборной Грузии", – сказал Цхададзе. Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу>>По его словам, Грузия перешла на другой этап: если раньше люди болели, например, за сборную Испании, Аргентины или Германии, то сегодня они болеют уже за сборную Грузии. "Никого уже не интересует другая сборная", – сказал Цхададзе. Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков.Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы. Грузия на Евро-2024Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги Наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, испания, евро, кахабер цхададзе