https://sputnik-georgia.ru/20240704/onkopatsienty-smogut-poluchat-lekarstva-v-klinikakh--novyy-proekt-minzdrava-gruzii-288833615.html
Онкопациенты смогут получать лекарства в клиниках – новый проект Минздрава Грузии
Онкопациенты смогут получать лекарства в клиниках – новый проект Минздрава Грузии
Sputnik Грузия
Цель предложенных изменений – сделать лечение онкологических заболеваний более доступным в стране, заявил министр 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T17:42+0400
2024-07-04T17:42+0400
2024-07-04T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Минздрав Грузии разработал новые правила выдачи лекарств онкологическим пациентам, согласно которым медикаменты будут доступны непосредственно в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты. Министр Михаил Сарджвеладзе на встрече с онкопациентами заявил, что бенефициарам больше не придется самим приносить в клинику лекарства из аптек и все больные, пришедшие на процедуру, получат лекарства уже в учреждении. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода >>Как отметил министр, цель изменений – сделать лечение онкологических заболеваний более доступным в стране. На рабочей встрече стороны обсудили и другие вопросы, связанные с лечением онкологии, среди которых –обеспечение максимальной доступности услуг. Программа борьбы с раком в ГрузииС 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы >>Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Онкопациенты смогут получать лекарства в клиниках – новый проект Минздрава Грузии
Цель предложенных изменений – сделать лечение онкологических заболеваний более доступным в стране, заявил министр
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Минздрав Грузии разработал новые правила выдачи лекарств онкологическим пациентам, согласно которым медикаменты будут доступны непосредственно в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства.
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты.
Министр Михаил Сарджвеладзе на встрече с онкопациентами заявил, что бенефициарам больше не придется самим приносить в клинику лекарства из аптек и все больные, пришедшие на процедуру, получат лекарства уже в учреждении.
Как отметил министр, цель изменений – сделать лечение онкологических заболеваний более доступным в стране.
На рабочей встрече стороны обсудили и другие вопросы, связанные с лечением онкологии, среди которых –обеспечение максимальной доступности услуг.
Программа борьбы с раком в Грузии
С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.
Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене.
Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.
Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.
Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.