https://sputnik-georgia.ru/20240704/vybory-v-gruzii--skolko-grazhdan-za-granitsey-imeyut-pravo-golosovat-288838650.html

Выборы в Грузии – сколько граждан за границей имеют право голосовать

Выборы в Грузии – сколько граждан за границей имеют право голосовать

Sputnik Грузия

Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T23:28+0400

2024-07-04T23:28+0400

2024-07-04T23:28+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На консульском учете за границей на 3 июня находилось 62,4 тысячи совершеннолетних граждан Грузии, говорится в информации МИД Грузии предоставленной на запрос депутатов парламента. Нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании на предстоящих парламентских выборах. Для принятия участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года. По данным МИД Грузии, на консульском учете по данным на 3 июня 2024 года находилось 62 485 совершеннолетних граждан. По сравнению с сентябрем 2023 года число совершеннолетних граждан Грузии, находящихся на учете, выросло на 1 399 человек. Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом? >>Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. На сайте министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая в очередной раз предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года. Списки вставших на консульский учет и станут основанием для открытия участков. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать, как прежде, на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Необоснованные заявления наносят вред избирательному процессу – ЦИК Грузии>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мид грузии, парламентские выборы в грузии 2024