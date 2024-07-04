https://sputnik-georgia.ru/20240704/vyvody-o-gruzii-ne-stoit-delat-na-osnove-oshibochnykh-predstavleniyakh---bochorishvili-v-pa-obse-288822552.html

Выводы о Грузии не стоит делать на основе ошибочных представлений - Бочоришвили в ПА ОБСЕ

Выводы о Грузии не стоит делать на основе ошибочных представлений - Бочоришвили в ПА ОБСЕ

Sputnik Грузия

В декларации ПА ОБСЕ говорится, что этот закон об "иноагентах" подрывает хрупкую демократию и евроатлантический выбор грузинского населения 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T00:24+0400

2024-07-04T00:24+0400

2024-07-04T00:28+0400

грузия

новости

политика

обсе

бухарест

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/04/288822748_0:128:1365:895_1920x0_80_0_0_a6ce257b3e6aeaaafb04dffea2f5cc97.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Объективная и справедливая оценка и отношение со стороны партнеров очень важны для Грузии, не стоит делать выводы на основе ошибочных представлений, сказала член постояннодействующей делегации Грузии в ОБСЕ, глава комитета парламента Грузии по интеграции с Европой Мака Бочоришвили на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.Грузия стала объектом критики со стороны всего Запада за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". В принятой в среду ПА ОБСЕ итоговой декларации говорится, что этот "закон в российском стиле" подрывает хрупкую демократию в Грузии и евроатлантический выбор грузинского населения.Она подчеркнула, что европейский курс Грузии необратим."Следует хорошо осознать, что постоянные спекуляции касательно европейского курса Грузии и использование этой темы в качестве политического инструмента только мешает продвижению Грузии в направлении Евросоюза и это на руку только нашим противникам", - сказала Бочоришвили. Она заострила внимание на попытке создать видимость, якобы власти и народ разделены. И это при том, что более 85% населения желает вступления Грузии в Евросоюз, и большая часть этих людей доверяет европейское будущее страны политической силе, которая сейчас находится во власти. Депутат также отметила сложность задач, стоящих перед властями Грузии. Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ>>"Непростая задача в эти турбулентные времена заботиться о сохранении мира и стабильности и в то же время обеспечивать стабильное демократическое и экономическое развитие, что также важно для нашего европейского будущего", - сказала Бочоришвили. Что касается Бухарестской декларации с резолюциями, грузинская делегация не стала ее поддерживать, так как она содержит неприемлемые записи касательно предстоящих осенью парламентских выборов и поляризации, сказал глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе.Он добавил, что эти записи появились в тексте по инициативе американской делегации.В декларации говорится о важности создания институтами ОБСЕ мощной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, уделяя особое внимание выявлению потенциального злоупотребления или антидемократических тенденций, которые могут произойти задолго до голосования и подорвать демократическую честность голосования.Самхарадзе выразил недовольство тем, что ни одна другая страна-член ОБСЕ, в которой уже прошли в этом году выборы и в которых еще планируются, в декларации не упоминалась, что является несбалансированным подходом.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>Кроме того, целенаправленной дискриминацией Самхарадзе назвал выделение Грузии в качестве страны, где поляризация является проблемой. По его словам, поляризация есть и в других странах ОБСЕ, включая США, Германию, Голландию и другие.Согласно декларации, т. н. закон об "иноагентах" в Грузии приведет к подрыву прав человека и непропорционально ограничит основные свободы, такие как свобода собраний и свобода выражения мнений.Властям Грузии следует стремиться к сближению с гражданским обществом, чтобы уменьшить поляризацию в Грузии, сказано в декларации.Недовольство декларацией выразил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что такова данность и он не хочет углубляться в вопрос. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бухарест

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, обсе, бухарест, европа