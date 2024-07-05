https://sputnik-georgia.ru/20240705/travlya-za-spasibo-ivanishvili---papuashvili-vstupilsya-za-futbolistov-288847477.html

Травля за "спасибо" Иванишвили – Папуашвили вступился за футболистов

Травля за "спасибо" Иванишвили – Папуашвили вступился за футболистов

Sputnik Грузия

Футболисты поблагодарили Иванишвили и фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T15:30+0400

2024-07-05T15:30+0400

2024-07-05T17:27+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Кампания сторонников "Единого национального движения", последовавшая за благодарностью основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили со стороны футболистов, еще раз обнажила истинную сущность приверженцев взглядов этой крупнейшей оппозиционной партии, написал председатель парламента Шалва Папуашвили в соцсети. Футболисты сборной Грузии стали объектом критики противников властей после того, как они поблагодарили Иванишвили и фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Критики заявили о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах. В правящей партии о "Нацдвижении" говорят не просто как о партии, а как о явлении, впитавшем в себя все самое негативное. Постоянно делают отсылки к девятилетнему правлению этой созданной Михаилом Саакашвили партии, называя его кровавым режимом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Националам", по словам Папуашвили, свойственно не говорить "спасибо", не уступать место, насмехаться над верой, отрицать знания и опыт других людей, доносить на ближнего и прибегать к насилию, если чье-то мнение для них неприемлемо. "Это не единичное, отклоняющееся от нормы поведение. И не только партийное задание. Это идеология, которую уже годы внедряют от имени "Запада" и "Европы", - написал Папуашвили. Цель всего этого, по словам главы парламента, проста – это разрушение социальной ткани общества, деградация, так как, по их мнению, легко управлять обществом, пропитанным идеологией и лишенным ценностей. Такие люди действуют не осознанно, а поддаются лозунгам, и тем самым включается психология масс. Подобная идеология не имеет ничего общего с Европой, сказал Папуашвили.Он назвал парадоксальным, что представители "Нацдвижения" борются с этими ценностями от имени Европы."На самом деле, как раз-таки это и является Европой, сотворцами которой является мы, грузины, – общество, зарожденное на христианской доброте, для которого неприемлемы насилие, притеснение, насмешки, гордыня – то есть все то, что олицетворяют "Нацдвижение" и его последователи", - написал Папуашвили.Он отметил, что в глазах последователей "Нацдвижения" футболисты, которые вчера были героями, сегодня превратились в предателей, и только потому, что они не разделили их настрой. Грандиозная встреча с фейерверком – в знак благодарности футболистам сборной Грузии>>Папуашвили провел параллели между "Нацдвижением" и "большевизмом". Большевики сначала "слили", а потом уничтожили интеллектуальную элиту, боролись с церковью."Как бы они ни пытались переставить конструкции, разобрать-собрать партии, разделить-соединить СМИ, переименовать НПО, в конце у них все равно получается политический "Франкенштейн", у которого, правда, есть руки, ноги, и нос похож на человеческий, но у него нет человеческой души, он искусственен и чужд", - написал Папуашвили. В завершение он отметил важность предстоящих 26 октября парламентских выборов. Предстоящие выборы, по его словам, в действительности будут референдумом о том, желает ли грузинское общество быть таким, в котором благодарность – это норма поведения, церковь является силой, объединяющей общество, в котором бережно относятся к моральным и интеллектуальным авторитетам, в котором все грузины – свои, а не только те, кто на твоей волне, в котором отрицаются насилие, притеснение, насмешка и отвращение. Политики и активисты против футболистовС критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе. "От Бидзины Иванишвили не следует брать деньги, чтобы потом не быть вынужденным выражать благодарность... Не обманывайте себя, этот человек торгует будущим Грузии и для этого использует ваше имя и успех", - написал Бугадзе в соцсети. По его словам, футболисты подают плохой пример молодежи, для которой являются идеалом.Досталось футболистам и от "Лейбористской партии Грузии"."Возможно, меня осудят, но если бы я был членом сборной по футболу, не дотронулся бы до денег, подаренных Бидзиной Иванишвили, а в крайнем случае перечислил бы в фонд онкобольных, которые на улице требуют спасения жизни", - написал председатель партии Шалва Нателашвили в соцсети.Футболисты сборной Грузии лично услышали слова благодарности от Илии II>>Еще более резким был член также "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили. "Неприемлемо брать деньги от предателей страны, насильников и диктаторов", - написал он. В остальных оппозиционных партиях предпочли говорить о заслугах футболистов, включая "Единое национальное движение". "Парни из национальной сборной подарили нашей стране огромную радость, вернули веру в победу, объединили нас и показали, что, когда мы едины, мы можем все, победить любого противника", - сказала председатель партии Тина Бокучава.При этом она назвала реакцию правящей партии непоследовательной и неадекватной. По ее словам, нельзя любую критику, приемлемую или нет, называть буллингом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия