https://sputnik-georgia.ru/20240705/oppozitsionnye-partii-ne-politicheskie-devstvennitsy-i-naydut-sebe-paru--deputat-288868621.html

Оппозиционные партии не "политические девственницы" и найдут себе пару – депутат

Оппозиционные партии не "политические девственницы" и найдут себе пару – депутат

Sputnik Грузия

О чем они так долго думают для принятия решения, что уже год ни к чему не пришли, я объяснить такое ничем не могу, заявил депутат 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T17:56+0400

2024-07-05T17:56+0400

2024-07-05T17:56+0400

политика

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новости

яго хвичия

зураб джапаридзе

элене хоштария

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Оппозиционные партии до сих пор не объединились, что является удивительным, но уже в июле или сентябре все станет ясно, заявил депутат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. К 8 июля оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели" "Ахали" и "Лело для Грузии" объявят о том, к чему они пришли по вопросу "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября. В партии "Лело для Грузии" уже исключили объединение с "Нацдвижением". По его словам действия оппозиции сейчас выглядят абсурдно. "Как назвать то, когда бывшие члены "Нацдвижения" говорят, мы не хотим Мишу (Саакашвили), а кто-то говорит, я не буду сотрудничать с членами "Нацдвижения", когда за два года до этого боролся, чтобы стать их заместителем. Поэтому это выглядит настолько абсурдно, что я не понимаю, что им терять. Они же не первый раз предпринимают шаги к политическому партнерству, и я бы о чем-то задумался, если бы они бы не побывали друг с другом в разных конфигурациях", - сказал Хвичия. Объединения не будет: партия "Лело для Грузии" отказалась идти на выборы с "Нацдвижением" >>Лидеры партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Ника Мелия – бывшие члены партии "Единое национальное движение", которые из-за внутренних разногласий покинули партию в разное время. Лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были банкирами на момент правления "Нацдвижения". В 2021 году у оппозиции была попытка объединения ко второму туру выборов мэров. Тогда мэром выдвигался кандидат от "Нацдвижения", а члены партий "Лело для Грузии" и "Гирчи – больше свободы" должны были стать по плану вице-мэрами. На сегодняшний день ни одна из партий, кроме "Стратегии Агмашенебели", официально не подтвердила своей готовности объединится с "Единым национальным движением". Партия Гахария не будет сотрудничать с "Нацдвижением" – депутат >> Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, яго хвичия, зураб джапаридзе, элене хоштария, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024