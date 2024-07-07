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Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Sputnik Грузия
Основная часть торговли за два квартала приходится на легковые автомобили, отмечают в МВД 07.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия за второй квартал 2024 года импортировала 35,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 2,9 тысячи, а реэкспортировала – 24,9 тысячи машин, говорится в материалах на сайте МВД. В первом квартале страна импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи транспорта. Стоимость техосмотра автомобилей в Грузии может увеличиться>>По данным ведомства, основная часть торговли за два квартала приходится на легковые автомобили, которая составляет около 95% общего оборота. Экспорт машин В период с 1 апреля по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 2 937 автомобилей. Во втором квартале страна продала 2 805 легковых автомобилей, 14 специализированных автомобилей, 30 грузовиков, 17 единиц сельхозтехники, 8 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 35 прицепа и 28 мотоциклов. Реэкспорт машин На реэкспорт в период с апреля по июнь 2024 года было отправлено 24 930 автомобилей. Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 24 525 легковых автомобилей, 55 специализированных автомобилей, 175 грузовиков, 16 единиц сельхозтехники, 12 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 94 прицепа и 53 мотоцикла. Импорт автомобилей Что касается импорта автомобилей, то их число во втором квартале составило 35 176, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили. В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов>>В период с 1 апреля по 30 июня 2024 года страна импортировала 30 948 легковых автомобилей, 557 специализированных автомобилей, 2 300 грузовиков, 215 единиц сельхозтехники, 160 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 602 прицепа и 394 мотоцикла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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машины, мвд грузии, общество, экономика, грузия, новости
машины, мвд грузии, общество, экономика, грузия, новости
Импорт, экспорт и реэкспорт автомобилей в Грузии – последние данные
Основная часть торговли за два квартала приходится на легковые автомобили, отмечают в МВД
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия за второй квартал 2024 года импортировала 35,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 2,9 тысячи, а реэкспортировала – 24,9 тысячи машин, говорится в материалах на сайте МВД.
В первом квартале страна импортировала 25,2 тысячи автомобилей, экспортировала – 3,1 тысячи, а реэкспортировала – 19,2 тысячи транспорта.
По данным ведомства, основная часть торговли за два квартала приходится на легковые автомобили, которая составляет около 95% общего оборота.
В период с 1 апреля по 30 июня 2024 года Грузия экспортировала за рубеж 2 937 автомобилей.
Во втором квартале страна продала 2 805 легковых автомобилей, 14 специализированных автомобилей, 30 грузовиков, 17 единиц сельхозтехники, 8 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 35 прицепа и 28 мотоциклов.
На реэкспорт в период с апреля по июнь 2024 года было отправлено 24 930 автомобилей.
Согласно данным, за отчетный период Грузия реэкспортировала 24 525 легковых автомобилей, 55 специализированных автомобилей, 175 грузовиков, 16 единиц сельхозтехники, 12 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 94 прицепа и 53 мотоцикла.
Что касается импорта автомобилей, то их число во втором квартале составило 35 176, из которых также основная часть приходится на легковые автомобили.
В период с 1 апреля по 30 июня 2024 года страна импортировала 30 948 легковых автомобилей, 557 специализированных автомобилей, 2 300 грузовиков, 215 единиц сельхозтехники, 160 пассажирских автобусов и микроавтобусов, 602 прицепа и 394 мотоцикла.