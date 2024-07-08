https://sputnik-georgia.ru/20240708/futbolistov-pytayutsya-vtyanut-v-politiku--zaschitnik-sbornoy-gruzii-288901871.html

Футболистов пытаются втянуть в политику – защитник сборной Грузии

Футболистов пытаются втянуть в политику – защитник сборной Грузии

Sputnik Грузия

Футболисты сборной выразили благодарность Иванишвили за премию в 30 млн лари, что стало поводом для критики противников власти 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T12:01+0400

2024-07-08T12:01+0400

2024-07-08T12:24+0400

спорт

новости

грузия

тбилиси

гурам кашия

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679260_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c3092636bb57b28caf9d703c54d286.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Любому заявлению грузинских футболистов придается политический смысл и игроков пытаются вовлечь в политику, заявил защитник сборной Грузии по футболу Георгий Гвелесиани в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Футболисты сборной Грузии стали объектом критики противников властей после того, как они поблагодарили основателя правящей партии Бидзину Иванишвили и основанный им фонд "Карту" за 30 млн лари в качестве награды за выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Критики стали твердить о неприемлемости принятия этих денег, так как Иванишвили лишь использует авторитет футболистов в своих интересах.Основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, как считает футболист, никто не обязывал вручать игрокам сборной премию, но раз это он это сделал, то заслуживает их благодарности. По его словам, премии в футболе – это общепринятая практика. "Каждый человек нуждается в том, чтобы его ценили как наградой, так и финансово. Понятно, что мы получаем вознаграждение за проделанную работу, но премии – это общепринятая практика в футболе. Бидзину Иванишвили никто не обязывал нас финансировать, но раз он пошел на этот шаг, мы относимся к этому с благодарностью", – подчеркнул Гвелесиани. Футболисты сборной Грузии поблагодарили болельщиков за поддержку и веру в победу>>По словам другого защитника сборной Грузии Луки Лочошвили, для каждого футболиста является большим стимулом, когда его ценят в родной стране. Лочошвили также заступился за капитана сборной Гурама Кашия, который первым из игроков публично поблагодарил Иванишвили и принял на себя шквал критики. По словам защитника "Кремонезе", вся страна должна использовать тот исторический результат, которого добилась сборная Грузии выходом на чемпионат Европы, а затем в 1/8 турнира, и развиваться вместе. "То поколение, которое начинает играть сейчас, должно быть более счастливым", – сказал Лочошвили. С критикой в адрес футболистов, которые поблагодарили Иванишвили за 30 миллионов, обрушились ярые противники закона "О прозрачности иностранного влияния". Наиболее жесткими были самые активные участники масштабных акций протеста, к примеру, писатель Лаша Бугадзе. Футболисты под прицелом – премия Иванишвили как повод для буллинга>>По его словам, Иванишвили "торгует будущим Грузии", используя для этого успех футболистов и их авторитет в обществе.Основанный Иванишвили фонд "Карту" еще в мае заявил о том, что в случае выхода сборной Грузии по футболу из группы на Евро-2024, игроки и тренерский штаб получат премию в размере 30 млн лари. Грузия впервые в истории приняла участие в турнире такого масштаба. О вручении премии стало известно после возвращения футболистов на родину. Грузия на Евро-2024Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, тбилиси, гурам кашия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия