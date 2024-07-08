https://sputnik-georgia.ru/20240708/deputat-zayavleniya-zapada--zhiznenno-vazhnyy-kislorod-dlya-oppozitsii-pered-vyborami-v-gruzii-288903899.html

Депутат: заявления Запада – как кислород для оппозиции перед выборами в Грузии

Депутат: заявления Запада – как кислород для оппозиции перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

На фоне принятого закона об "иноагентах" США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией с 30 мая 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T12:15+0400

2024-07-08T12:15+0400

2024-07-08T14:15+0400

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келли дегнан

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Заявления Запада относительно закона "О прозрачности иностранного влияния" являются жизненно важным кислородом для оппозиции, так как у них нет ни больших ресурсов, ни авторитета для победы на предстоящих парламентских выборах в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На фоне принятого закона об "иноагентах" США начали полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией с 30 мая. Уже 6 июня Госдеп США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложили учения "Достойный партнер", запланированные на 25 июля - 6 августа. Минобороны Грузии сожалеет о решении Пентагона отложить совместные учения>>По словам депутата, оппозиция не может предложить обществу чего-то лучшего. "Единственная причина их присутствия на политической поверхности – это исходящий с Запада лозунг "Нет российскому закону". Они крутятся вокруг этого и занимаются вакханалией", – отметил Кадагишвили. Депутат также прокомментировал решение Пентагона отложить учения "Достойный партнер" и выразил надежду, что сотрудничество с США продолжится. "Мы видим и другие заявления, где говорится о сотрудничестве с Грузией. Я бы больше сделал акцент на другой стороне. У США в этом регионе не было более надежного союзника, чем Грузия, и эта надежность испытана на протяжении десятилетий. Исходя из этого, это стратегическое сотрудничество гораздо больше, чем ситуация перед этими выборами. Я уверен, что после выборов ситуация будет другой и изменится", – отметил Кадагишвили. По его словам, у Грузии есть свои национальные интересы, которые имеют первостепенное значение, и они всегда будут защищены. Поэтому, по мнению депутата, то, о чем говорит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, не имеет альтернативы, что сегодня или завтра все вернется в привычное русло. "Остальное – это заявления, которые со временем исчезнут без следа", – подчеркнул Кадагишвили. О необходимости перезагрузки отношений с США ранее заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он высказал предположение, что Штаты в ближайший год сделают шаги навстречу Грузии, которые "существенно оздоровят отношения". Глава Минобороны Грузии назвал решение Пентагона о переносе учений непонятным>>США объявили о пересмотре отношений с Грузией на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Борьба за выживание Многое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе. В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные в том числе из США неправительственные организации. Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. Закон "об иноагентах" защитит суверенитет Грузии – лидер партии "Сила народа">>Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции. В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури. Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации. Власти заявили, что это и есть доказательством того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно закон о прозрачности их финансирования крайне необходим. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Глава СГБ объяснил, что такое "глобальная партия войны">>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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