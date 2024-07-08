https://sputnik-georgia.ru/20240708/v-gruzii-vybirayut-novogo-genprokurora-kak-prokhodit-protsess-288909208.html
В Грузии выбирают нового генпрокурора: как проходит процесс?
В Грузии выбирают нового генпрокурора: как проходит процесс?
Sputnik Грузия
Должность cтала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе по состоянию здоровья 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T16:06+0400
2024-07-08T16:06+0400
2024-07-08T16:06+0400
генеральная прокуратура грузии
прокуратура
ираклий шотадзе
новости
грузия
политика
яго хвичия
прокурорский совет
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Процесс избрания Генерального прокурора Грузии является публичным, что дает возможность общественности отслеживать профессионализм и квалификацию кандидатов, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Прокурорский совет продолжает собеседования с кандидатами на пост Генпрокурора Грузии. Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. При этом представители правящей партии не согласны с утверждением части оппозиции о том, что процесс избрания нового генпрокурора является лишь формальностью. Между тем, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, который также является членом Прокурорского совета, уверен, что следующим генпрокурором станет действующий заместитель прокурора Георгий Габиташвили.Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии>> Именно с ним проходит на данный момент собеседование, в ходе которого Хвичия заранее поздравил Габиташвили с избранием на должность. На должность Генпрокурора представлены 11 кандидатов, из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. В числе кандидатов две женщины. Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе. Процесс избрания По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно и будет тайным. Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета. Кто станет генпрокурором Грузии и по каким критериям – ответ депутата>>Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации. После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_499adf2b952ab3fd79ec51a7e058720e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
генеральная прокуратура грузии, прокуратура, ираклий шотадзе, новости, грузия, политика, яго хвичия, прокурорский совет, грузинская мечта - демократическая грузия
генеральная прокуратура грузии, прокуратура, ираклий шотадзе, новости, грузия, политика, яго хвичия, прокурорский совет, грузинская мечта - демократическая грузия
В Грузии выбирают нового генпрокурора: как проходит процесс?
Должность cтала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Процесс избрания Генерального прокурора Грузии является публичным, что дает возможность общественности отслеживать профессионализм и квалификацию кандидатов, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани.
Прокурорский совет продолжает собеседования с кандидатами на пост Генпрокурора Грузии. Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.
"Что очень важно, процесс отбора является публичным и транслируется в онлайн-режиме, что, безусловно, дает заинтересованной части общества возможность отслеживать квалификацию, профессионализм и мотивацию кандидатов в случае избрания на эту должность," – сказала Цилосани.
При этом представители правящей партии не согласны с утверждением части оппозиции о том, что процесс избрания нового генпрокурора является лишь формальностью.
"Что касается оценки оппозиции, что все это формальность, я бы напомнил им, что формальность – это их объединения, разделения, распады и союзы. Вот это формальность", – заявил зампредседателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.
Между тем, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, который также является членом Прокурорского совета, уверен, что следующим генпрокурором станет действующий заместитель прокурора Георгий Габиташвили.
Именно с ним проходит на данный момент собеседование, в ходе которого Хвичия заранее поздравил Габиташвили с избранием на должность.
"Я уверен, что вы будущий генеральный прокурор и заранее поздравляю вас с этим. Потому что в этой системе я считаю невообразимым, что мы сейчас серьезно отбираем генерального прокурора. Это сложная вещь и я уверен, что решение по этому поводу уже принято", – сказал Хвичия.
На должность Генпрокурора представлены 11 кандидатов, из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. В числе кандидатов две женщины.
Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе.
По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно и будет тайным.
Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета.
Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации.
После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры.