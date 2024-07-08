https://sputnik-georgia.ru/20240708/v-gruzii-vybirayut-novogo-genprokurora-kak-prokhodit-protsess-288909208.html

В Грузии выбирают нового генпрокурора: как проходит процесс?

В Грузии выбирают нового генпрокурора: как проходит процесс?

Sputnik Грузия

Должность cтала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе по состоянию здоровья 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T16:06+0400

2024-07-08T16:06+0400

2024-07-08T16:06+0400

генеральная прокуратура грузии

прокуратура

ираклий шотадзе

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прокурорский совет

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Процесс избрания Генерального прокурора Грузии является публичным, что дает возможность общественности отслеживать профессионализм и квалификацию кандидатов, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Прокурорский совет продолжает собеседования с кандидатами на пост Генпрокурора Грузии. Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья. При этом представители правящей партии не согласны с утверждением части оппозиции о том, что процесс избрания нового генпрокурора является лишь формальностью. Между тем, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, который также является членом Прокурорского совета, уверен, что следующим генпрокурором станет действующий заместитель прокурора Георгий Габиташвили.Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии>> Именно с ним проходит на данный момент собеседование, в ходе которого Хвичия заранее поздравил Габиташвили с избранием на должность. На должность Генпрокурора представлены 11 кандидатов, из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. В числе кандидатов две женщины. Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе. Процесс избрания По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно и будет тайным. Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета. Кто станет генпрокурором Грузии и по каким критериям – ответ депутата>>Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации. После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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генеральная прокуратура грузии, прокуратура, ираклий шотадзе, новости, грузия, политика, яго хвичия, прокурорский совет, грузинская мечта - демократическая грузия