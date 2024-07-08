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Затяжной сезон гриппа в Грузии завершен, но появились другие вирусы – Чхаидзе

Затяжной сезон гриппа в Грузии завершен, но появились другие вирусы – Чхаидзе

Sputnik Грузия

В этом году грипп оставался одним из ведущих вирусов вплоть до конца июня, отметил врач 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T20:02+0400

2024-07-08T20:02+0400

2024-07-08T20:27+0400

иване чхаидзе

общество

грузия

новости

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

грипп

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в Грузии нет уже две недели, но есть другие вирусы, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. По его словам, сезон гриппа в Грузии в этом году затянулся. Обычно этот период длится с ноября по конец марта или апреля, а в этом году грипп был одним из ведущих вирусов вплоть до конца июня. Медик отметил, что по статистике Национального центра контроля заболеваний в последние годы, имеется в виду период до пандемии, такого продолжительного сезона гриппа в стране не было. Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?>>Однако, по информации Чхаидзе, на данный момент в Грузии циркулируют другие вирусы: метапневмовирус и аденовирус. Как пояснил врач, оба вируса схожи в том, что вызывают легкое течение заболевания: незначительную боль в горле, невысокую температуру 37-37,5 градуса – максимум в пределах 38 градусов. Для них не характерны сильные головные, мышечные и суставные боли, но они могут вызывать воспаление легких, особенно у детей. Что касается COVID-19, то, по словам Чхаидзе, его случаи в Грузии хоть в небольшом количестве, но все же фиксируются. Например, из общего числа лабораторных случаев коронавирусу отведено 2-3%. Смертность в Грузии – обновленные данные "Сакстата">>Как отметил Чхаидзе, за последние несколько лет среди подтипов ковида распространен лишь "омикрон", имеющий то же течение, что и метапневмовирус, риновирус. И в зависимости от клинического течения заболевания, сложно отличить, коронавирус это или вирус другого типа. Медик подчеркнул, что течение заболеваемости преимущественно легкой и средней тяжести, и редко заканчивается осложнениями и необходимостью госпитализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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иване чхаидзе, общество, грузия, новости, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19, грипп