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Грузия станет высокодоходной страной к 2030 году – замминистра
Грузия станет высокодоходной страной к 2030 году – замминистра
Sputnik Грузия
Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле, заявил замминистра 09.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Зарплаты, пенсии и доходы в Грузии приблизятся к уровню высокодоходных стран к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. Дундуа прокомментировал данные Международной школы экономики Грузии при Тбилисском госуниверситете ISET Policy Institute, согласно которым ежемесячная пенсия в Евросоюзе в 13 раз выше (на 4 тысячи лари), чем в Грузии. По словам замминистра, Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле. Согласно данным Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2024 года, пенсию по возрасту в Грузии получают 848,9 тысячи пенсионеров, из них 246,2 тысячи мужчин и 602,7 тысячи женщин. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. У Грузии есть все шансы стать страной с высоким доходом – Кобахидзе >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 10,4 тысячи человек – 35,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, михаил дундуа, пенсия, пенсионная реформа
экономика, грузия, новости, михаил дундуа, пенсия, пенсионная реформа
Грузия станет высокодоходной страной к 2030 году – замминистра
Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Зарплаты, пенсии и доходы в Грузии приблизятся к уровню высокодоходных стран к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.
Дундуа прокомментировал данные Международной школы экономики Грузии при Тбилисском госуниверситете ISET Policy Institute, согласно которым ежемесячная пенсия в Евросоюзе в 13 раз выше (на 4 тысячи лари), чем в Грузии.
"К 2030 году Грузия станет страной с высокими доходами, и, соответственно, для того периода зарплаты, пенсии и доходы будут на уровне стран с высокими доходами", – заявил Дундуа в эфире телеканала "Имеди".
По словам замминистра, Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле.
"Кроме того, у нас есть накопительная пенсионная система, которая введена именно для того, чтобы пенсионные доходы в Грузии были высокими, и, соответственно, из года в год будет расти пенсия, вырастут доходы, вырастут зарплаты", – отметил он.
Согласно данным Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2024 года, пенсию по возрасту в Грузии получают 848,9 тысячи пенсионеров, из них 246,2 тысячи мужчин и 602,7 тысячи женщин.
Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 10,4 тысячи человек – 35,3 миллиона лари.