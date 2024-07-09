https://sputnik-georgia.ru/20240709/gruziya-stanet-vysokodokhodnoy-stranoy-k-2030-godu--zamministra-288922432.html

Грузия станет высокодоходной страной к 2030 году – замминистра

Грузия станет высокодоходной страной к 2030 году – замминистра

Sputnik Грузия

Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле, заявил замминистра 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T10:52+0400

2024-07-09T10:52+0400

2024-07-09T10:52+0400

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пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Зарплаты, пенсии и доходы в Грузии приблизятся к уровню высокодоходных стран к 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. Дундуа прокомментировал данные Международной школы экономики Грузии при Тбилисском госуниверситете ISET Policy Institute, согласно которым ежемесячная пенсия в Евросоюзе в 13 раз выше (на 4 тысячи лари), чем в Грузии. По словам замминистра, Грузия обеспечивает повышение пенсий из года в год по заранее определенной формуле. Согласно данным Агентства социального обслуживания Минздрава на 1 июня 2024 года, пенсию по возрасту в Грузии получают 848,9 тысячи пенсионеров, из них 246,2 тысячи мужчин и 602,7 тысячи женщин. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Уровень жизни в Грузии – доходы населения превысили расходы >>Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. У Грузии есть все шансы стать страной с высоким доходом – Кобахидзе >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 10,4 тысячи человек – 35,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, михаил дундуа, пенсия, пенсионная реформа