https://sputnik-georgia.ru/20240710/protivniki-saakashvili-i-ego-soratnikov-sozdali-novoe-obschestvennoe-dvizhenie-288946260.html

Противники Саакашвили и его соратников создали новое общественное движение

Противники Саакашвили и его соратников создали новое общественное движение

Sputnik Грузия

Движение основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Вато Шакаришвили 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T15:20+0400

2024-07-10T15:20+0400

2024-07-10T16:00+0400

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нана какабадзе

гела николаишвили

европа

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Противники экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников создали общественное движение "Единая нейтральная Грузия", которое через год трансформируется в партию и будет участвовать в парламентских выборах 2028 года.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Его основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Членами учредительной группы движения также являются экс-депутат парламента Грузии, бывший политзаключенный Бидзина Гиоргобиани, правозащитница Нана Какабадзе, адвокат Гела Николаишвили и эксперт Леван Николеишвили. Многие из основателей движения боролись с "Единым национальным движением", основанным Михаилом Саакашвили, еще когда оно было во власти, почти до конца 2012 года. После прихода к власти "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, они продолжают выступать против "Нацдвижения", ныне крупнейшей оппозиционной партии.По словам Шакаришвили, особенно за последние два года грузинское общество стало политическим заложником темы евроинтеграции, что представляет огромную угрозу для грузинского государства. "Мы считаем, что любой политический вопрос, который превращается в догму и больше не подлежит рациональному и прагматичному осмыслению в обществе, может быть превращен в опасный инструмент, направленный против национальных интересов государства", – отметил Шакаришвили. Сегодня множество примеров доказывают, что европейская политика и европейские политики, то есть бюрократия, от начала и до конца служат интересам не европейских народов, а зарубежных стран. Если все будет продолжаться в том же направлении и теми же темпами, то очень скоро от демократической, экономически сильной, цельной национальной идентичности и христианской Европы ничего не останется. "На этом фоне распад Евросоюза до 2030 года также является вполне реальным сценарием", – отметил Шакарашвили. Оппозиция ухватилась за соломинку – Каладзе об объединении оппозиции перед выборами>>Как известно, вступая в любой международный союз, государство отказывается от какой-то части своего суверенитета. В случае вступления в ЕС страна формально теряет 50% своего суверенитета в пользу ЕС, в то время как неофициально, по словам Шакарашвили, она вынуждена отказаться от всего своего суверенитета. "В таких условиях мы считаем, что цель вступления Грузии в ЕС лишена рационального обоснования", – отметил он. Сегодня европейская интеграция в Грузии объявлена религией, что является преступлением против грузинского народа, и власти внесли свой вклад в это преступление, заявил Шакаришвили. По его словам, Грузия должна построить независимую, демократическую и нейтральную Грузию, которая будет дружить со всеми странами, включая США и европейские государства. Мы должны дать грузинскому народу возможность лучше воспринимать реальность, которая связана с внешнеполитическими приоритетами страны, добавил Шакаришвили. "В ближайшие годы все ясно увидят, что то, что мы говорили о перспективах ЕС сегодня и на протяжении всего нашего рабочего процесса, является правдой, что, как мы думаем, обеспечит наш успех на парламентских выборах 2028 года", – отметил Шакаришвили. Решение ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии вредит интересам Запада – депутат>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Между тем посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 9 июля заявил, что лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, нана какабадзе, гела николаишвили, европа, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение