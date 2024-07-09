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Решение ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии вредит интересам Запада – депутат

Решение ЕС заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии вредит интересам Запада – депутат

Sputnik Грузия

Лидеры Евросоюза приняли решение заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось перечислить министерству обороны Грузии 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T13:08+0400

2024-07-09T13:08+0400

2024-07-09T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Решение Евросоюза заморозить 30 миллионов евро, предназначенных для министерства обороны Грузии, наносит вред интересам Запада, для которого Грузия является важной точкой на геополитической карте, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. О том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский, и добавил, что это лишь первый шаг, и прямая поддержка правительства Грузии будет ограничена. С критикой на власти Грузии обрушился весь Запад из-за принятия т. н. закона об "иноагентах".По его словам, чем раньше Запад осознает это, тем лучше. "Я уверен, что рано или поздно они это осознают", - сказал он. Он подчеркнул, что последние годы Грузия пытается защитить свои интересы и параллельно продолжать двигаться в направление ЕС, в направление западных институтов в целом. "К сожалению, кто-то пытается так, чтобы этого не случилось… Жаль, что они недодают в бюджет обороны и хотят перебросить эти сумму в гражданский сектор. Причиной тому называется тот закон, который был принят", – отметил он.Как заявил 9 июля посол Герчинский, в заключении по итогам саммита Евросовета 27 июня четко сказано, что лидеры ЕС и стран-членов договорились о приостановлении процесса интеграции Грузии в Евросоюз.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>После рассмотрения вопроса Грузии на высшем уровне Евросовет (ЕС) выразил обеспокоенность событиями в Грузии, связанными с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", и призвал грузинские власти изменить нынешний курс действий, который "ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесс присоединения".Кроме того Герчинский сказал, что, согласно решению по итогам встречи министров иностранных Евросоюза в Люксембурге 24 июня, Евросоюз ограничит оказание прямой помощи правительству Грузии и постарается направить ее гражданскому обществу и СМИ. Герчинский объяснил решение Евросоюза принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой.ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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