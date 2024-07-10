https://sputnik-georgia.ru/20240710/reshenie-po-gruzii-oslablyaet-pozitsii-zapada-na-yuzhnom-kavkaze---volskiy-288952234.html

Решения по Грузии ослабляют позиции Запада на Южном Кавказе – Вольский

Решения по Грузии ослабляют позиции Запада на Южном Кавказе – Вольский

Sputnik Грузия

США отложили на неопределенный срок военные учения Noble Partner в Грузии, а ЕС заморозил 30 млн евро, предназначенные для Минобороны Грузии 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T20:00+0400

2024-07-10T20:00+0400

2024-07-10T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Решения США и Евросоюза в отношении Грузии являются проигрышными и означают сдачу позиций на Южном Кавказе в целом, сказал вице-спикер парламента страны Гия Вольский журналистам. Пятого июля США объявили о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) в Грузии, а 9 июля стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро, предназначенные для Минобороны Грузии. Аргументировано это было принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой.По его словам, ослабление позиций на Южном Кавказе, непроведение военных учений, отказ грузинской армии в оказании путь даже символической помощи – на руку России. "Это стратегическая ошибка", - подчеркнул вице-спикер.Он назвал проигрышным решение ЕС сократить финансирование грузинской армии, имеющей самый высокий рейтинг, и отдать эти деньги неправительственным организациям, у которых самый низкий рейтинг в стране. И все это из-за закона, обязывающего НПО сделать прозрачным свое финансирование. Минобороны Грузии сожалеет о решении Пентагона отложить совместные учения>>Евросоюз, вместо грузинской армии, хочет отдать деньги НПО, которые, по словам Вольского, "только и мечтают оказаться в первых рядах радикальной оппозиции и устроить дестабилизацию и переворот" в Грузии. Когда лишаешь рейтинговый институт помощи, пусть даже не ключевой и не чрезвычайной важности, этот политический демарш несет в себе вред, сказал Вольский. Кроме того, это радует грузинскую оппозицию. "Они устроили танцы-пляски и говорят, что то, что происходит – хорошо для выборов", - отметил Вольский."Следует знать, что на грузинскую армию из бюджета тратятся миллиарды – как на вооружение, так и на приведение ее в соответствие со стандартами НАТО. Также огромные суммы идут на социальную помощь, которая нужна военным", - заявил вице-спикер. Бюджет Министерства обороны в 2024 году предусмотрен в размере 1,4 миллиарда лари, а годом ранее был 1,26 миллиарда лари.ЕС передумал давать Минобороны Грузии 30 млн – глава МИД сделал первое заявление>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. А процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен по причине принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и "антизападной риторикой" представителей власти.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, георгий вольский, евросоюз, грузия - евросоюз