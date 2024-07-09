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ЕС передумал давать Минобороны Грузии 30 млн – глава МИД сделал первое заявление

ЕС передумал давать Минобороны Грузии 30 млн – глава МИД сделал первое заявление

Sputnik Грузия

У Грузии и ЕС есть обязательства по Соглашению об ассоциации, сказал министр 09.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-09T18:17+0400

2024-07-09T18:17+0400

2024-07-09T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Заморозка Евросоюзом 30 млн евро, предназначенных для Министерства обороны Грузии, является микрорешением, которое не помешает стремлению Грузии вступить в ЕС, сказал глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили журналистам.О том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Герчинский объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой.Он подчеркнул, что такого типа финансовая помощь, которую решил заморозить ЕС, служила и служит усилению обороноспособности Грузии и развитию возможностей, которыми страна должна суметь предотвратить опасности. "Нам непонятны такого типа, так сказать, микрорешения, так как никуда не исчезли вызовы в плане безопасности... Грузии еще больше нужно усиление обороноспособности", - заявил Дарчиашвили. ЕС решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии – посол Герчинский>>Он выразил надежду, что все вернется на круги своя и сотрудничество Грузии с Евросоюзом продолжится в этом направлении. "Считаю, что в целом сотрудничество Грузии и Евросоюза основано на Соглашении об ассоциации. У нас у всех свои обязательства. Мы последовательно, логично выполняем эти обязательства", - сказал Дарчиашвили.Как заявил 9 июня посол Герчинский, поддержка правительства Грузии в десять раз превышает поддержку гражданского общества. Почти половина этих денег – это прямая бюджетная поддержка.Эта прямая помощь правительству будет постепенно сокращена и направлена гражданскому обществу и СМИ, которые находятся под большим давлением в Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния", сказал Герчинский.Минобороны Грузии сожалеет о решении Пентагона отложить совместные учения>>Кроме того, на фоне принятого в Грузии т. н. закона об "иноагентах" всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений начали США. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры были открыты 25 июня.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, илья дарчиашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах