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В Грузии планируется смена власти? Ответ вице-спикера

В Грузии планируется смена власти? Ответ вице-спикера

Sputnik Грузия

НПО обосновались на передовой радикальной оппозиции и нападают на власть, в том числе с требованием отставки и госпереворота, утверждает Вольский 10.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-10T20:20+0400

2024-07-10T20:20+0400

2024-07-10T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Заявления о том, что неправительственный сектор в Грузии находится под давлением после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", несправедливы и вызывают вопросы о планировании сменить в стране власть, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский озвучил решение лидеров объединения о том, что прямая поддержка правительства Грузии будет постепенно сокращена и сфокусирована на гражданском обществе, СМИ, которые, по словам дипломата, в настоящее время находятся под большим давлением из-за закона о прозрачности. Герчинский также объявил о замораживании 30 млн, предназначенных для Минобороны, и приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС. Нино Ломджария — бывший народный защитник Грузии. После истечения срока пребывания на посту омбудсмена она основала платформу "Европейская орбита Грузии". Сейчас Ломджария является ярым противником принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Грузинская армия не будет нуждаться – Каладзе о решении ЕС заморозить 30 млн евро>>При этом, как отметил Вольский, от партнеров Грузии до сих пор нет ответа на вопрос, почему гораздо более строгий закон в США, Канаде, Великобритании и странах-членах ЕС хорош для них и плох для Грузии, и в чем разница между ними. Поэтому, по его словам, государство решило, что средства, получаемые неправительственными организациями, должны быть прозрачными для общества. Между тем их деятельность никто не ограничивает, отметил политик. "Общество должно знать, за кого голосовать во время выборов — за людей, планирующих переворот и дестабилизацию в стране, или за власть, демонстрирующую устойчивую тенденцию стабильности и экономического развития", - сказал Вольский. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, политика, грузия, новости, канада, тбилиси, сша, нино ломджария, совет европы, оон, георгий вольский