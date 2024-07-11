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В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса

В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса

Sputnik Грузия

В декларации НАТО 2024 года Грузия упоминается лишь в одном параграфе 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T17:12+0400

2024-07-11T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году решения. На саммите НАТО 16 лет назад в Бухаресте было решено пригласить Грузию и Украину в Альянс. "Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО", – было сказано в декларации саммита 2008 года. Но План действий по членству в альянсе (ПДЧ) страны не получили. В декларации 2024 года Грузия упоминается лишь в одном параграфе. В нем призыв к России "вывести свои вооруженные силы из Молдавской Республики и Грузии, которые расположены там без их согласия".Этому предшествовала резкая критика властей Грузии как со стороны НАТО, так и всего Запада в связи с принятием резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В конце мая Парламентская ассамблея НАТО призвала Грузию немедленно отказаться от принятия этого закона. В заявлении было сказано, что этот закон является шагом назад для демократии Грузии и противоречит ее стремлениям и ценностям НАТО и ЕС.А США в конце мая начали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений с Грузией.ЕС передумал давать Минобороны Грузии 30 млн – глава МИД сделал первое заявление>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Эти решения были обоснованы принятым законом и антизападной риторикой представителей власти Грузии.Декларация НАТО глазами политиков в ГрузииО том, что обнародованный после 75-го юбилейного саммита НАТО документ по формату и содержанию отличается от тех, что принимались ранее, заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на брифинге после заседания правительства. "В документе у Грузии есть свое место", – сказал Чиковани, и отметил важность поддержки со стороны НАТО территориальной целостности Грузии. "Что касается политики расширения, касательно этого тоже есть запись, возможно, без указаний на Бухарест, но НАТО отмечает, что все государства свободны в вопросе принятия решения, к какому альянсу хотят присоединяться, и, соответственно, поддерживает политику открытых дверей", – завил Чиковани.Решения по Грузии ослабляют позиции Запада на Южном Кавказе – Вольский>>Власти Грузии целенаправленно разрушают стратегическое партнерство с США, препятствуют интеграции страны в Евросоюз и НАТО, заявил в свою очередь экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. "Правящая партия представляет прямую угрозу для национальной безопасности Грузии. Власти "Мечты" – угроза для нашего суверенитета, территориальной целостности, демократии и европейского будущего", – говорится в заявлении, обнародованном на странице Гахария в соцсети.По его словам, "Грузинская мечта" ведет Грузию к авторитаризму и изоляции.Декларация НАТО является политическим посылом для всего мира, что Грузия больше не является прежним партнером и что процесс интеграции страны в НАТО практически остановлен, сказал лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. То, что вопрос присоединения Грузии к НАТО снят, является следствием политики властей Грузии, которая направлена не на интеграцию в евроатлантические структуры, а на международную изоляцию Грузии, сказала председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. Грузия спасла миссию Евросоюза в ЦАР от провала – спикер парламента>>"Нам нужен сильный покровитель, чтобы не было войны", – заявил в свою очередь один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия, отметив, что нынешние власти лишают Грузию этого покровителя.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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