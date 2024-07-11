https://sputnik-georgia.ru/20240711/premer-gruzii-2024-goda-god-stanet-godom-pobedy-nad-liberalnym-fashizmom-288957265.html

Премьер Грузии: 2024 год станет годом победы над "либеральным фашизмом"

Премьер Грузии: 2024 год станет годом победы над "либеральным фашизмом"

Sputnik Грузия

Премьер Грузии сожалеет, что "либеральный фашизм" целенаправленно финансируется источниками из-за границы 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T13:00+0400

2024-07-11T13:00+0400

2024-07-11T13:22+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

давид кезерашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

политика

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в 2024 году обеспечит поражение "либерального фашизма" в Грузии, а уже со следующего года начнется процесс освобождения от него грузинского общества, политики и государства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, комментируя инцидент с главой Минздрава.В Сети на днях появилось видео, как на улице гражданин назвал главу Минздрава Михаила Сарджвеладзе рабом и другими нелицеприятными словами за поддержку закона об "иноагентах". В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" такие инциденты называют проявлением "либерального фашизма" и частью "кампании террора, проводимой от имени Европы". По их словам, все такие видео инсценированы для СМИ, и за ними стоит "радикальная оппозиция". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей.Премьер уверен, что на следующий год грузинская политика, общество и государство будут полностью свободны от либерального фашизма.Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили>>По словам премьера, за инцидентом с главой Минздрава Грузии стоит не представитель "искренней молодежи", а активист движения "Набиджи" ( "Шаг"), одной из неправительственных организаций крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", некто Чхобадзе. Как отметил глава правительства, эта организация финансируется экс-главой Минобороны Грузии Давидом Кезерашвили, который на родине заочно приговорен к тюремному сроку, и членом его семьи Димой Чиковани, а также конкретными зарубежными донорами. Премьер Грузии выразил сожаление в связи с тем, что "либеральный фашизм" целенаправленно финансируется источниками из-за границы. Ранее премьер-министр Грузии заявил, что представители правящей команды Грузии не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По словам премьера, никто не боится этого "либерального фашизма". Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Кроме того, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский 9 июля заявил, что лидеры стран ЕС договорились приостановить процесс вступления Грузии в объединение, а также заморозить 30 миллионов евро для Минобороны Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах