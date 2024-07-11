https://sputnik-georgia.ru/20240711/premer-gruzii-prokommentiroval-reshenie-zapada-priostanovit-pomosch-gruzinskoy-armii-288955945.html

Премьер Грузии прокомментировал решение Запада приостановить помощь грузинской армии

Премьер Грузии прокомментировал решение Запада приостановить помощь грузинской армии

Sputnik Грузия

Сначала США 5 июля объявили о переносе на неопределенный срок военных учений в Грузии, а затем стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро для... 11.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-11T11:54+0400

2024-07-11T11:54+0400

2024-07-11T15:23+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Решение США и Евросоюза относительно приостановки выделения финансирования для сферы обороны является контрпродуктивным и не отвечает ожиданиям грузинской стороны относительно перезагрузки отношений, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. США 5 июля объявили о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) в Грузии, а 9 июля стало известно, что ЕС решил заморозить 30 млн евро, предназначенных для Минобороны Грузии. Аргументировано это было принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Как отметил премьер, грузинская сторона полностью готова к перезагрузке отношений с США, и она в ожидании встречных шагов. США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.Грузинская армия не будет нуждаться – Каладзе о решении ЕС заморозить 30 млн евро>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость", и она в интересах грузинского народа.Борьба за выживаниеМногое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе.В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные в том числе из США неправительственные организации.Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста.Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции.Грузия спасла миссию Евросоюза в ЦАР от провала – спикер парламента>>В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Глобальная партия войныПосле начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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