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Раскладом сил в оппозиции Грузии руководит иностранная сила – депутат
Раскладом сил в оппозиции Грузии руководит иностранная сила – депутат
Sputnik Грузия
Влияние иностранной силы подтвердилось объединением тех оппозиционных партий, которые ранее напрочь от этого отказывались, заявил Гурам Мачарашвили 11.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-11T14:06+0400
2024-07-11T14:06+0400
2024-07-11T15:35+0400
политика
грузия
новости
гурам мачарашвили
давид кезерашвили
единое национальное движение
ника мелия
"сила народа"
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Конфигурации в грузинской оппозиции сегодня раскладывает иностранная сила, поэтому перед выборами приходится вступать в дебаты с ней, а не с реальной оппозицией, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили журналистам. К выборам объединились партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", основанные бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Днем ранее "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" создали новую политическую платформу "Единство для спасения Грузии" ("Единство"), к которой присоединились известные в обществе люди. По его словам, влияние иностранной силы подтвердилось объединением тех оппозиционных партий, которые несколькими месяцами ранее напрочь от этого отказывались. "Как только хозяева сказали, так они сделали именно то, против чего были несколько месяцев назад", - сказал Мачарашвили.В качестве примера депутат привел бывшего председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия. Последний покинул партию под предлогом того, что не хотел мириться с финансированием оппозиции заочно осужденным на родине бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили и его "олигархией". Кто пытается прибрать к рукам "Нацдвижение"?>>Позже Мелия и бывший гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи", глава Минюста и Минобразования во время власти Михаила Саакашвили – Ника Гварамия основали партию "Ахали" ("Новая"), которая, по мнению Мачарашвили, также финансируется Кезерашвили.Как считает депутат, если Мелия с Кезерашвили "полюбили" друг друга, то же самое сделают и бывший премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария с основателем "TBC банка" и партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе. Депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили накануне заявил, что они не раз говорили о готовности к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов. Между тем, как уверен Мачарашвили, несмотря на попытки, им не удастся преодолеть 5-процентный барьер, чтобы пройти в парламент.Ничего нового – депутат о политической платформе "Нацдвижения" к выборам в Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, ника мелия, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, ника мелия, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
Раскладом сил в оппозиции Грузии руководит иностранная сила – депутат
14:06 11.07.2024 (обновлено: 15:35 11.07.2024)
Влияние иностранной силы подтвердилось объединением тех оппозиционных партий, которые ранее напрочь от этого отказывались, заявил Гурам Мачарашвили
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Конфигурации в грузинской оппозиции сегодня раскладывает иностранная сила, поэтому перед выборами приходится вступать в дебаты с ней, а не с реальной оппозицией, заявил депутат от входящей в парламентское большинство партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили журналистам.
К выборам объединились партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", основанные бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Днем ранее "Нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" создали новую политическую платформу "Единство для спасения Грузии" ("Единство"), к которой присоединились известные в обществе люди.
"Конфигурации в оппозиции раскладывает иностранная сила – к сожалению, перед выборами нам приходится полемизировать не с реальной оппозицией, а с иностранной силой в лице местных фигур", - заявил Мачарашвили.
По его словам, влияние иностранной силы подтвердилось объединением тех оппозиционных партий, которые несколькими месяцами ранее напрочь от этого отказывались.
"Как только хозяева сказали, так они сделали именно то, против чего были несколько месяцев назад", - сказал Мачарашвили.
В качестве примера депутат привел бывшего председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия. Последний покинул партию под предлогом того, что не хотел мириться с финансированием оппозиции заочно осужденным на родине бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили и его "олигархией".
Позже Мелия и бывший гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи", глава Минюста и Минобразования во время власти Михаила Саакашвили – Ника Гварамия основали партию "Ахали" ("Новая"), которая, по мнению Мачарашвили, также финансируется Кезерашвили.
"Он хотел себе статус принципиального. Сегодня же мы видим, что, оказывается, финансирование оппозиции Кезерашвили – уже не проблема. Когда в т.н. новом "Нацдвижении" такая принципиальность, то и у минимального числа сторонников не будет желания поддержать т.н. новую платформу", - сказал Мачарашвили.
Как считает депутат, если Мелия с Кезерашвили "полюбили" друг друга, то же самое сделают и бывший премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария с основателем "TBC банка" и партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе.
"И Гахария с Хазарадзе вынудят сказать: искал в тебе врага, а нашел доброжелателя. Во главу, наверное, посадят Саломе Зурабишвили (президент Грузии - ред.), которая, как им кажется, имеет рейтинг", - сказал Мачарашвили.
Депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили накануне заявил, что они не раз говорили о готовности к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов.
Между тем, как уверен Мачарашвили, несмотря на попытки, им не удастся преодолеть 5-процентный барьер, чтобы пройти в парламент.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.