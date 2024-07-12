https://sputnik-georgia.ru/20240712/glavnye-posyly-iz-ssha---zamgossekretarya-zavershila-vstrechi-v-tbilisi-288976881.html

Главные посылы из США – замгоссекретаря завершила встречи в Тбилиси

Главные посылы из США – замгоссекретаря завершила встречи в Тбилиси

Sputnik Грузия

Узра Зея провела в Тбилиси встречи с премьер-министром, президентом, главой ЦИК, депутатами, представителями НПО и СМИ 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T22:19+0400

2024-07-12T22:19+0400

2024-07-12T22:30+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. США обеспокоены недемократичными действиями властей Грузии, сказала заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея журналистам после завершения встреч в Тбилиси.Зея прибыла в Тбилиси в четверг, вскоре после того, как США и Евросоюз начали принимать меры в ответ на игнорирование властями Грузии призывов не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.По ее словам, в ходе встреч с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, с президентом Саломе Зурабишвили, главой ЦИК Георгием Каландаришвили и депутатами она передала посылы США. "Первое – США крайне обеспокоены недемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую озвучивают некоторые представители правящей партии, что подрывает евроатлантический путь Грузии, а также наносит вред с точки зрения прав человека", - сказала Зея. Она отметила, что из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" США заморозили помощь Грузии, а Евросоюз приостановил интеграцию страны в объединение. Премьер Грузии прокомментировал встречу с заместителем госсекретаря США>>"Лидеры правящей партии распространяют дезинформацию о давних партнерах, включая США, и это служит интересам лишь наших врагов", - сказала Зея. Второй посыл заключается в том, что США являются страной, которая больше всего поддерживала Грузию на протяжении 30 лет. Штаты твердо поддерживают территориальную целостность Грузии, заявила замгоссекретаря.Третий посыл США, по ее словам, заключается в том, что Штаты ждут от Грузии проведения свободных и демократичных выборов, обеспечения верховенства закона и свободы выражения. "США не поддерживают одну политическую партию в противовес другой. Нам нужно увидеть конкурентный политический процесс", - заявила Зея.Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>По ее словам, у избирателей должна быть возможность выбрать своих представителей в парламенте в свободной среде, без запугивания и насилия. Если же такие факты будут зафиксированы, они должны быть расследованы, а виновные наказаны. Замгоссекретаря США отметила важность беспрепятственной работы местных и международных наблюдателей. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , законопроект об иноагентах