https://sputnik-georgia.ru/20240712/za-dengami-vsegda-stoyat-interesy---glava-parlamenta-gruzii-o-reshenii-frantsii-288972101.html
За деньгами всегда стоят интересы - глава парламента Грузии о решении Франции
За деньгами всегда стоят интересы - глава парламента Грузии о решении Франции
Sputnik Грузия
Франция решила приостановить прямую помощь в бюджет Грузии и усилить поддержку гражданского общества и СМИ, сказала посол 12.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-12T13:40+0400
2024-07-12T13:40+0400
2024-07-12T13:40+0400
грузия
новости
политика
франция
шалва папуашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23071/56/230715633_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_d97926ac3070eb7eeeb26bf001f0b886.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Заявление посла Франции о том, что предназначенные для бюджета Грузии деньги теперь пойдут неправительственным организациям и СМИ, является подтверждением того, что за такими деньгами стоят конкретные интересы, сказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Запад обрушился с жесткой критикой в адрес властей Грузии за закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию.При этом он назвал неверной информацию о том, что Франция оказывает прямую финансовую помощь государству. "Заявление посла не соответствует правде. Никакие суммы из бюджета Франции не поступают в бюджет Грузии. Нет никакого прямого финансирования из Франции, поэтому немного непонятно, чего касался этот комментарий", - заявил Папуашвили.Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>В четверг посол Франции заявила, что решение Парижа обусловлено заключением Евросовета, согласно которому процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен из-за действий грузинских властей. "По этой причине мы решили временно приостановить нашу прямую помощь в бюджет Грузии и усилить поддержку гражданского общества и медиа", - сказала посол Шераз Гасри, и добавила, что властям Грузии решать менять ли курс, чтобы продолжилась поддержка страны во всех сферах. О том, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС и заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Герчинский объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23071/56/230715633_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_52fa2c13f73d4ba96ba90dadf158dda1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, франция, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, франция, шалва папуашвили
За деньгами всегда стоят интересы - глава парламента Грузии о решении Франции
Франция решила приостановить прямую помощь в бюджет Грузии и усилить поддержку гражданского общества и СМИ, сказала посол
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Заявление посла Франции о том, что предназначенные для бюджета Грузии деньги теперь пойдут неправительственным организациям и СМИ, является подтверждением того, что за такими деньгами стоят конкретные интересы, сказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Запад обрушился с жесткой критикой в адрес властей Грузии за закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию.
"Как только сочли, что правительство Грузии возможно не проводит конкретно интересы другого правительства, (финансирование - ред.) переместилось к тем, кто проводит их интересы. Так, что это еще одно доказательство и еще раз показывает, что за такими деньгами стоят интересы", - сказал Папуашвили на брифинге.
При этом он назвал неверной информацию о том, что Франция оказывает прямую финансовую помощь государству.
"Заявление посла не соответствует правде. Никакие суммы из бюджета Франции не поступают в бюджет Грузии. Нет никакого прямого финансирования из Франции, поэтому немного непонятно, чего касался этот комментарий", - заявил Папуашвили.
В четверг посол Франции заявила, что решение Парижа обусловлено заключением Евросовета, согласно которому процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен из-за действий грузинских властей.
"По этой причине мы решили временно приостановить нашу прямую помощь в бюджет Грузии и усилить поддержку гражданского общества и медиа", - сказала посол Шераз Гасри, и добавила, что властям Грузии решать менять ли курс, чтобы продолжилась поддержка страны во всех сферах.
О том, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС и заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Герчинский объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.