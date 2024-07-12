https://sputnik-georgia.ru/20240712/premer-gruzii-prokommentiroval-vstrechu-s-zamestitelem-gossekretarya-ssha-288976176.html

Премьер Грузии прокомментировал встречу с заместителем госсекретаря США

Премьер Грузии прокомментировал встречу с заместителем госсекретаря США

Sputnik Грузия

Зея прибыла в Тбилиси вскоре после того, как Запад начал принимать меры из-за грузинского закона об "иноагентах" 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T21:24+0400

2024-07-12T21:24+0400

2024-07-12T21:33+0400

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Необходимость перезагрузки отношений между Грузией и США, а также предвыборная среда в Грузии стали главными темами обсуждения на встрече главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей в Тбилиси, написал премьер в соцсети Х. Зея прибыла в Тбилиси вскоре после того, как США и Евросоюз начали принимать меры в ответ на игнорирование властями Грузии призывов не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.Он назвал интересной беседу с заместителем госсекретаря США. Сообщение распространила и пресс-служба правительства. В нем говорится, что на встрече Кобахидзе подтвердил готовность властей Грузии к оздоровлению двусторонних отношений и отметил, что в этом процессе особое значение имеют встречные шаги и прагматичный, рациональный и справедливый подход. Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>Зея прибыла в Тбилиси в четверг. По прилету в столицу Грузии она написала в соцсети X, что "США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее Грузии".За два дня визита она провела встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, главой ЦИК Георгием Каландаришвили, женщинами-депутатами парламента от "Грузинской мечты" и женщинами-лидерами из оппозиционных партий, а также представителями неправительственных организаций.С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили