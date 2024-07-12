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Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии

Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии

Sputnik Грузия

Глава парламента прокомментировал очередные нападки на представителей власти после принятия т. н. закона об "иноагентах" 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T12:20+0400

2024-07-12T12:20+0400

2024-07-12T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Дипломаты и бюрократы в Европе и США в течение двух лет игнорировали предупреждения о том, какой вред наносит Грузии финансирование из бюджета ЕС радикально настроенных политических групп, написал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.Так Папуашвили прокомментировал очередные нападки на представителей власти после принятия т. н. закона об "иноагентах". Около гостиницы в Тбилиси после встречи с замгоссекретаря США Узрой Зея к депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" подошла активист, член оппозиционной партии "Дроа" и начала называть их рабами. "Дроа", по данным главы парламента, финансируется "Европейским фондом за демократию" (EED).Папуашвили отметил, что не раз призывал осудить "кампанию ненависти и террора", проводимую от имени Европы, и часто теми, кто финансируется из Европы."Я предупреждал и о том, что их молчание они воспринимали как положительную оценку насилия. К сожалению, в ответ – лишь безразличие и отсутствие самокритики. Это нападение также является прямым результатом безразличия", - написал Папуашвили.Он подчеркнул, что это "не та Европа, сотворцами которой являются грузины".С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились как оппозиция и неправительственные организации в стране, так и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии>>США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.В четверг в Тбилиси прибыла заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. По прилету в Тбилиси она написала в соцсети X, что "США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые ставят под угрозу евроатлантическое будущее Грузии".В Тбилиси в четверг Зея встретилась с представителями неправительственных организаций, женщинами-депутатами парламента от "Грузинской мечты" и женщинами-лидерами из оппозиционных партий. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.В декларации НАТО нет записи о том, что Грузия станет членом Альянса>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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