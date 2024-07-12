https://sputnik-georgia.ru/20240712/torgovlyu-s-rossiey-naraschivayut-strany-es-a-kritikuyut-gruziyu---deputaty-288972630.html

Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты

Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты

Sputnik Грузия

Депутат от "Грузинской мечты" назвал двойными стандартами действия членов Евросоюза 12.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-12T14:54+0400

2024-07-12T14:54+0400

2024-07-12T15:10+0400

политика

грузия

новости

литва

латвия

эстония

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24250/98/242509855_0:1:2001:1126_1920x0_80_0_0_8e37121988cab252d0c4ac42adf9afba.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Лидеры и представители Прибалтийских стран призывали Грузию ввести санкции против России, а тем временем эти страны Евросоюза наращивали торговлю с РФ, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. Так депутат прокомментировал данные статистического управления Евросоюза (Eurostat) о торговле стран Евросоюза с Россией. Заркуа обратился к депутату Европарламента от Литвы Андрюсу Кубилюсу, который систематически критикует власти Грузии, обвиняя их в проведении пророссийской политики. "Мистер Кубилюс, что происходит? Как так получается? Ваша страна, Литва, вышла на первое место по торговле с Россией. Я ожидаю, что в резолюции Европарламента вы осудите эти действия вашего правительства. Это постыдно, двойные стандарты не пройдут", - заявил Заркуа. За деньгами всегда стоят интересы – глава парламента Грузии о решении Франции>>Депутат также призвал представителей "радикальной оппозиции" Грузии осудить наращивание странами Балтии торговли с Россией. "Радикальной оппозицией" представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", созданные бывшими ее членами партии "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", а также партию "Лело для Грузии".Прокомментировала обнародованные статистические данные и депутат Нино Цилосани.После начала конфликта на Украине Латвия, Литва и Эстония увеличили экспорт в Россию, а критику по-прежнему получает Грузия, написала депутат от "Грузинской мечты" на своей странице в соцсети.Для сравнения Цилосани обнародовала данные о доле экспорта в Россию в общем объеме экспорта в 2021 и 2023 году: Литва - 10,85% и 13,8%, Латвия - 7,28% и 28,5%, Эстония - 6,39% и 12,4%.Что касается Грузии, доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта за указанный период сократилась с 14,4% до 10,8%.За первые пять месяцев 2024 года доля России во внешнеторговом обороте Грузии составила 11,9%, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Члены НАТО отказывались продавать оружие Грузии после войны 2008 года>>Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2024 года сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1 миллиарда долларов. Экспорт в Россию сократился почти на 2%.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

литва

латвия

эстония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, литва, латвия, эстония, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение