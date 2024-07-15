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Что общего между покушением на Трампа и Фицо? В "Грузинской мечте" провели параллели

Что общего между покушением на Трампа и Фицо? В "Грузинской мечте" провели параллели

Sputnik Грузия

Очевидно, что за обоими покушениями стоят определенные силы, заявил политик 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T11:43+0400

2024-07-15T11:43+0400

2024-07-15T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Между покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа и покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо есть странное совпадение во времени, и, очевидно, что за этим стоят определенные силы, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Как сообщила New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. Что касается премьера Словакии, то в мае неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо. Покушение произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. По его словам, между Трампом и Фицо есть одно большое сходство – оба выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, оба категорически против пропаганды ЛГБТ, и оба категорически против нелегальной миграции. "Есть совпадения подобного типа. За этим, безусловно, стоят определенные силы", – подчеркнул Мачавариани. Премьер Грузии выразил солидарность Трампу>>Ранее премьер Грузии обвинил в покушении на Трампа "глобальную партию войны" и либеральный фашизм.Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Покушение на Трампа подтвердило важность выборов в Грузии 26 октября – спикер парламента>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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