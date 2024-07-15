https://sputnik-georgia.ru/20240715/eks-premer-gakhariya-okhotitsya-za-dengami-khazaradze--oppozitsionnyy-deputat-289003374.html

Экс-премьер Гахария охотится за деньгами Хазарадзе – оппозиционный депутат

Экс-премьер Гахария охотится за деньгами Хазарадзе – оппозиционный депутат

Sputnik Грузия

У каждого желающего заполучить деньги Мамуки Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, утверждает политик 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T15:30+0400

2024-07-15T15:30+0400

2024-07-15T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" охотится за деньгами основателя "TBC банка" и партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который финансирует оппозицию, заявил депутат от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили. Лидер партии "За Грузию", бывший премьер-министр Георгий Гахария готов много работать и постарается спасти партию основателя Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" от превращения в "нацев" ("Нацдвижение" – ред). Об этом он заявил в эфире телекомпании TV Pirveli. По словам депутата, у каждого желающего заполучить деньги Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, но все преследуют одну цель – получить деньги перед парламентскими выборами. Как подчеркнул один из лидеров "Гичи", у самого Гахария в нескольких Сакребуло (районные и городские собрания) коалиция с "Национальным движением", поэтому он мало что знает о том, как "не превратиться в "нацев". Ранее депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что они не раз говорили о готовности к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов. "Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября. Восьмого июля стало известно, что три оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединиться к парламентским выборам. По словам основателя "Ахали" Ники Гварамия, им пока не удалось договориться с лидерами "Лело для Грузии". "Нацдвижение" готовит аферу к выборам – спикер парламента Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, георгий гахария, ника гварамия, единое национальное движение, tv pirveli, выборы, парламентские выборы