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Экс-премьер Гахария охотится за деньгами Хазарадзе – оппозиционный депутат
Экс-премьер Гахария охотится за деньгами Хазарадзе – оппозиционный депутат
Sputnik Грузия
У каждого желающего заполучить деньги Мамуки Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, утверждает политик 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T15:30+0400
2024-07-15T15:30+0400
2024-07-15T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" охотится за деньгами основателя "TBC банка" и партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который финансирует оппозицию, заявил депутат от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили. Лидер партии "За Грузию", бывший премьер-министр Георгий Гахария готов много работать и постарается спасти партию основателя Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" от превращения в "нацев" ("Нацдвижение" – ред). Об этом он заявил в эфире телекомпании TV Pirveli. По словам депутата, у каждого желающего заполучить деньги Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, но все преследуют одну цель – получить деньги перед парламентскими выборами. Как подчеркнул один из лидеров "Гичи", у самого Гахария в нескольких Сакребуло (районные и городские собрания) коалиция с "Национальным движением", поэтому он мало что знает о том, как "не превратиться в "нацев". Ранее депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что они не раз говорили о готовности к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов. "Ахали", "Гирчи" и "Дроа" вместе пойдут на выборы в парламент Грузии>>Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября. Восьмого июля стало известно, что три оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединиться к парламентским выборам. По словам основателя "Ахали" Ники Гварамия, им пока не удалось договориться с лидерами "Лело для Грузии". "Нацдвижение" готовит аферу к выборам – спикер парламента Грузии>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, георгий гахария, ника гварамия, единое национальное движение, tv pirveli, выборы, парламентские выборы
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, георгий гахария, ника гварамия, единое национальное движение, tv pirveli, выборы, парламентские выборы
Экс-премьер Гахария охотится за деньгами Хазарадзе – оппозиционный депутат
У каждого желающего заполучить деньги Мамуки Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" охотится за деньгами основателя "TBC банка" и партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который финансирует оппозицию, заявил депутат от партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.
Лидер партии "За Грузию", бывший премьер-министр Георгий Гахария готов много работать и постарается спасти партию основателя Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" от превращения в "нацев" ("Нацдвижение" – ред). Об этом он заявил в эфире телекомпании TV Pirveli.
"Как вы знаете, деньги в оппозиционном крыле есть только у двух человек – Кезерашвили (экс-министр обороны Грузии – ред.) и Хазарадзе. Понятно, что Кезерашвили финансирует "Нацев", а за деньгами Мамуки Хазарадзе сейчас ведется охота. Сначала эти деньги пытался получить Ника Гварамия (основатель партии "Ахали" – ред.), теперь пытается Георгий Гахария", – сказал Реквиашвили журналистам.
По словам депутата, у каждого желающего заполучить деньги Хазарадзе своя тактика: кто-то делает ему комплименты, кто-то предлагает спасти, но все преследуют одну цель – получить деньги перед парламентскими выборами.
"Я не думаю, что в данном случае сказанное стоит понимать буквально. Просто Гахария не мог сказать, что "мы хотим денег", – сказал Раквиашвили.
Как подчеркнул один из лидеров "Гичи", у самого Гахария в нескольких Сакребуло (районные и городские собрания) коалиция с "Национальным движением", поэтому он мало что знает о том, как "не превратиться в "нацев".
Ранее депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что они не раз говорили о готовности к сотрудничеству с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в том числе в преддверии парламентских выборов.
Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" и "Лело для Грузии" в июне подписали хартию, в которой договорились о создании "самой эффективной конфигурации единства" для достижения лучших результатов на выборах 26 октября.
Восьмого июля стало известно, что три оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", созданные бывшими членами партии "Единое национальное движение", приняли решение объединиться к парламентским выборам.
По словам основателя "Ахали" Ники Гварамия, им пока не удалось договориться с лидерами "Лело для Грузии".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.