https://sputnik-georgia.ru/20240715/sila-naroda-podderzhivayuschie-liberalnyy-fashizm-sily-gotovy-k-lyubym-metodam-borby-289001041.html

"Сила народа": поддерживающие либеральный фашизм силы готовы к любым методам борьбы

"Сила народа": поддерживающие либеральный фашизм силы готовы к любым методам борьбы

Sputnik Грузия

На президентов и кандидатов в президенты объявлена настоящая охота, утверждают в партии 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T13:11+0400

2024-07-15T13:11+0400

2024-07-15T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа еще раз подтвердило, что либеральный фашизм привел западный мир на грань катастрофы, и показал, что силы, в чьих интересах поддерживать либеральный диктат, готовы к любым методам борьбы, говорится в заявлении партии "Сила народа". Экс-президента США Дональда Трампа ранили во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Как сообщила New York Post со ссылкой на источники, снайпером был 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. В "Силе народа" напомнили слова Роберта Кеннеди-младшего, который говорил, что его дядя Джон Фицджеральд Кеннеди стал жертвой своей антивоенной политики и вывода американских солдат из войны во Вьетнаме. Племянник убитого президента обвинял "военно-промышленный комплекс" и подконтрольные ему секретные службы. Как отмечают авторы заявления, одно из главных посланий Трампа также связано с немедленным прекращением конфликта на Украине и установлением мира. Очевидно, что противостоять такой истине рациональными доводами невозможно, так же как невозможно выдать войну за мир и убедить людей в преимуществе продолжения военных действий. Поэтому, по мнению авторов заявления, современные либерал-фашисты выбирают такие методы борьбы, свидетелем которых накануне оказался весь мир.Кроме того, нападение на Трампа, по словам авторов заявления, напомнило всем о покушении на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае. В "Силе народа" напомнили, что проводимая Фицо, как и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, антилиберальная, антииммиграционная и антивоенная политика неоднократно становилась объектом нападок нынешней правящей элиты Вашингтона и Брюсселя. Что общего между покушением на Трампа и Фицо? В "Грузинской мечте" провели параллели>>"Похоже, что все, кто выступает против либерального фашизма, могут оказаться под риском жизни, потому что силы, в чьих интересах поддерживать либеральный диктат, готовы к любым методам борьбы", – отмечено в заявлении. Как показали недавние события, устранение политических оппонентов с помощью террора прочно вошло "в арсенал лидеров либерального фашизма", утверждают в партии. Между тем атмосфера нетерпимости, укоренившаяся в избирательном процессе в США, влияет на качество западной демократии и ставит под сомнение моральное право оценивать их на выборах в других странах, отмечено в заявлении. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в покушении на Трампа "глобальную партию войны" и либеральный фашизм. Глобальная партия войныПосле начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.Покушение на Трампа подтвердило важность выборов в Грузии 26 октября – спикер парламента>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, в мире, новости, сша, украина, вьетнам, дональд трамп, роберт фицо, ираклий кобахидзе, new york post, "сила народа", грузия