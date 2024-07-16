https://sputnik-georgia.ru/20240716/kto-ne-popadet-pod-amnistiyu-v-gruzii-izvesten-polnyy-spisok-289023628.html

Кто не попадет под амнистию в Грузии: известен полный список

Кто не попадет под амнистию в Грузии: известен полный список

Sputnik Грузия

Амнистия не коснется лиц, которых обвиняют или осудили за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, реализацией наркотиков, проституцией 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T19:26+0400

2024-07-16T19:26+0400

2024-07-16T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Под закон об амнистии в Грузии не попадут осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе должностные преступления, говорится в проекте закона "Об амнистии". Согласно проекту, под амнистию не попадут не только обвиняемые и осужденные за совершение ряда преступлений, но также и те, кому вменяют организацию или попытку этих преступлений. Согласно проекту, амнистия не распространится на обвиняемых и осужденных за убийство, доведение до самоубийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, стерилизацию без согласия, женское обрезание, торговлю органами человека. Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное >>Кроме того, амнистия не коснется обвиняемых и осужденных по статьям, предусмотренным главой УК Грузии "Преступления против половой свободы и неприкосновенности", в которую входят такие преступления, как изнасилование и развратные действия, а также по 11 статьям главы "Преступления против прав и свобод человека", среди которых пытки, захват заложников, торговля людьми и нарушение равноправия людей. Также под амнистию не попадут обвиняемые и осужденные за незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, преступления, предусмотренные четырьмя статьями, связанными с посягательством на тайну жизни и коммуникации. Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?>>Никаких послаблений не будет осужденным и обвиняемым за нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов, разбой, вымогательство, присвоение или растрату при отягчающих обстоятельствах, ряд преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, среди которых нарушения закона, связанные с "воровским миром".Не сократится срок осужденных по статьям бандитизм, создание незаконных формирований, захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения и организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них. Амнистия не коснется также лиц, которых обвиняют или осудили за преступления связанные с незаконным оборотом оружия, реализацию наркотических или психотропных средств и марихуаны, проституцией, в том числе за распространение порнографии, а также предложение встречи несовершеннолетнему лицу, преследующее сексуальные цели. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Ждать послаблений не стоит ждать и обвиняемым и осужденным за нарушение международных правил полетов, любые служебные преступления, преступления против основ конституционного строя и безопасности Грузии, преступления против человечества и связанные с терроризмом и правонарушения, предусмотренные главой УК "Нарушение правового режима оккупированных территорий" Не распространится амнистия на осужденных и обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы, незаконную перевозку мигрантов и незаконное изменение государственной границы Грузии, оказание давления на опрашиваемое лицо, свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика, укрывательство и недонесение о преступлении, воспрепятствование деятельности пенитенциарного учреждения или (и) дезорганизация этой деятельности, побег из тюрьмы и хранение в тюрьме запрещенных предметов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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