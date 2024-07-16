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Новый рекорд аэропортов Грузии

Новый рекорд аэропортов Грузии

Sputnik Грузия

За первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T16:36+0400

2024-07-16T16:36+0400

2024-07-16T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Международные аэропорты Грузии в Тбилиси, Батуми и Кутаиси обслужили более трех миллионов пассажиров в первом полугодии 2024 года, что является историческим максимумом, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. В январе-июне регулярными и нерегулярными рейсами во всех трех аэропортах страны воспользовались на 30% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам Квривишвили, в результате правильной и последовательной политики отрасли туризма и гражданской авиации в Грузии характеризуются растущей динамикой. Кроме того, за первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. По состоянию на 1 июля 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 54 авиакомпании, выполняющие рейсы по 105 направлениям. Согласно данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года и составили 2,1 миллиона. Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года >>Квривишвили отметила, что туристические визиты растут из стран ЕС, Персидского залива, а также Индии и Китая, которые являются для грузинского туризма стратегическими. В период с января по июнь 2024 года в Грузию состоялось 183 355 международных визитов из стран ЕС и Великобритании, что на 10% больше, чем за тот же период 2023 года. Также выросло количество международных путешественников из Франции (на 30,3%), Германии (на 24,3%) и Великобритании (на 16,3%). Все больше туристов из России едут в Грузию – Росгранстрой >>Кроме того, за полгода было совершено 42 905 международных визитов из стран Персидского залива, высокодоходных туристических рынков, что на 38,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт