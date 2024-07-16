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Новый рекорд аэропортов Грузии
Новый рекорд аэропортов Грузии
Sputnik Грузия
За первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Международные аэропорты Грузии в Тбилиси, Батуми и Кутаиси обслужили более трех миллионов пассажиров в первом полугодии 2024 года, что является историческим максимумом, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. В январе-июне регулярными и нерегулярными рейсами во всех трех аэропортах страны воспользовались на 30% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам Квривишвили, в результате правильной и последовательной политики отрасли туризма и гражданской авиации в Грузии характеризуются растущей динамикой. Кроме того, за первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. По состоянию на 1 июля 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 54 авиакомпании, выполняющие рейсы по 105 направлениям. Согласно данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года и составили 2,1 миллиона. Грузия приняла более 2 миллионов туристов с начала года >>Квривишвили отметила, что туристические визиты растут из стран ЕС, Персидского залива, а также Индии и Китая, которые являются для грузинского туризма стратегическими. В период с января по июнь 2024 года в Грузию состоялось 183 355 международных визитов из стран ЕС и Великобритании, что на 10% больше, чем за тот же период 2023 года. Также выросло количество международных путешественников из Франции (на 30,3%), Германии (на 24,3%) и Великобритании (на 16,3%). Все больше туристов из России едут в Грузию – Росгранстрой >>Кроме того, за полгода было совершено 42 905 международных визитов из стран Персидского залива, высокодоходных туристических рынков, что на 38,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
Новый рекорд аэропортов Грузии
За первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Международные аэропорты Грузии в Тбилиси, Батуми и Кутаиси обслужили более трех миллионов пассажиров в первом полугодии 2024 года, что является историческим максимумом, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
В январе-июне регулярными и нерегулярными рейсами во всех трех аэропортах страны воспользовались на 30% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По словам Квривишвили, в результате правильной и последовательной политики отрасли туризма и гражданской авиации в Грузии характеризуются растущей динамикой.
"Мы реализовали множество успешных проектов, в результате которых ввели в Грузию новые авиакомпании. Проводятся активные маркетинговые кампании по продвижению Грузии на международных рынках, что положительно влияет как на рост туристических потоков, так и на пассажиропоток", - отметила Квривишвили.
Кроме того, за первое полугодие текущего года в аэропортах страны выполнено 14 682 рейса, что на 33% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.
По состоянию на 1 июля 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 54 авиакомпании, выполняющие рейсы по 105 направлениям.
Согласно данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило более 3 миллионов. Что касается туристических визитов, они выросли на 10% по сравнению с двумя кварталами 2023 года и составили 2,1 миллиона.
Квривишвили отметила, что туристические визиты растут из стран ЕС, Персидского залива, а также Индии и Китая, которые являются для грузинского туризма стратегическими.
В период с января по июнь 2024 года в Грузию состоялось 183 355 международных визитов из стран ЕС и Великобритании, что на 10% больше, чем за тот же период 2023 года. Также выросло количество международных путешественников из Франции (на 30,3%), Германии (на 24,3%) и Великобритании (на 16,3%).
Кроме того, за полгода было совершено 42 905 международных визитов из стран Персидского залива, высокодоходных туристических рынков, что на 38,8% больше, чем за тот же период 2023 года.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.