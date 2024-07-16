https://sputnik-georgia.ru/20240716/prezident-gruzii-osoznala-vazhnost-konstitutsionnogo-suda--deputat-289019864.html

Президент Грузии осознала важность Конституционного суда – депутат

Президент Грузии осознала важность Конституционного суда – депутат

Sputnik Грузия

Президент Грузии обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона об "иноагентах" 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T16:53+0400

2024-07-16T16:53+0400

2024-07-16T17:02+0400

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сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поняла, что Конституционный суд как институт важен для принятия правовых или политических решений, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.Каким будет решение Конституционного суда, по словам депутата, скоро станет известно всем. С иском в Конституционный суд для упразднения закона "О прозрачности иностранного влияния" также собирается обратиться народный защитник Грузии Леван Иоселиани, около 100 НПО и оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Президент Грузии направила иск в Конституционный суд против закона об "иноагентах">> Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа">>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, леван иоселиани, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах