https://sputnik-georgia.ru/20240716/protiv-gruzii-nachalas-kompleksnaya-operatsiya-po-smene-deystvuyuschey-vlasti-289016239.html

Против Грузии началась комплексная операция по смене действующей власти

Против Грузии началась комплексная операция по смене действующей власти

Sputnik Грузия

В последние дни накал заявлений, дискредитирующих руководство Грузии, стал стремительно нарастать. О ситуации рассуждает в колонке на Sputnik админ... 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T16:30+0400

2024-07-16T16:30+0400

2024-07-16T16:30+0400

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Должностные лица США, ЕС и НАТО обвиняют руководство Грузии в уходе от курса евроатлантической интеграции. Это происходит на фоне увеличения активности со стороны грузинской оппозиции, которая создает новые объединения под выборы в октябре. Нет сомнений, что действующая власть в Грузии не устраивает США: по итогам прошедшего саммита в Вашингтоне, впервые после решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года в Декларации от 11 июля, принятой главами стран-членов НАТО, не содержится формулировка о том, что "Грузия станет членом альянса". Таким образом Вашингтон дает подконтрольным ему силам в Грузии повод для критики: правительство "Грузинской мечты" якобы отклонилось от курса, прописанного в Конституции Грузии. Каков же замысел иностранных сил во главе с США по достижению контроля над Грузией? Вкратце: самим создать проблему и помочь в ее преодолении, склонив общественное мнение к поддержке карманной оппозиции. И все это происходит уже сейчас, в режиме реального времени — сначала ЕС решает "приостановить процесс присоединения Грузии к объединению", затем и НАТО убирает важные для Грузии пункты из своей декларации, чего никогда не делала. Тут же ведутся разговоры о пересмотре финансовой поддержки реализуемых в стране проектов — 30 млн евро, предусмотренные для Сил обороны Грузии, внезапно направляются на работу оппозиционных НПО и СМИ. А тем временем в Вашингтоне комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, предполагающий введение масштабных санкций против грузинского руководства — т.н. "MEGOBARI Act". В ближайшее время Палата представителей США проведет голосование по законопроекту. США уже не пытаются скрыть своего недовольства и судя по всему после попытки кулуарно "договориться" с руководством Грузии (принудить к выполнению своей воли) решают атаковать открыто. Сотрудничество приостанавливается, а грузинская радикальная оппозиция (полностью финансово подконтрольная США и странам ЕС) получает разрешение на организацию мощной предвыборной борьбы. В ближайшее время мы увидим не одно заявление от лица высокопоставленных политиков Запада с критикой руководства Грузии. Эти заявления будут использованы внутренними предателями для нагнетания истерии в обществе: "мы свернули с пути в ЕС", "нас не примут в НАТО", "во всем виновата Грузинская мечта" и т.д. Однако важно понимать, что все это — искусственно созданная истерия. "Грузинская мечта" никуда не сворачивала, был принят 1 (один!) закон, который резко не понравился США, несмотря на то, что в самих США есть аналогичный, более строгий закон. Избирательность, двойные стандарты, санкции, снижение финансирования — вот чем наградили Грузию за стойкое следование в евроатлантические структуры. Руководство Запада не только не ценит страну как верного и преданного партнера, но и обрекает Грузию на серьезное гражданское противостояние в ходе выборов, которое принесет народу только боль, разруху и страдания. Этому будет способствовать тот факт, что, к сожалению, множество грузинских СМИ/НПО/политиков продались за низкий прайс и будут отрабатывать эти деньги со всем остервенением. Насколько суждено сбыться планам США, узнаем совсем скоро. Выражаем надежду, что руководство страны, а также представители специальных служб, ответственные за сохранение правопорядка, осознают масштаб нависшей над страной угрозы и предпримут все меры для сохранения мира и процветания.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240628/svoboda-ili-dengi-kak-gruziya-boretsya-s-inostrannym-vliyaniem-288694066.html

https://sputnik-georgia.ru/20240705/politicheskaya-dinamika-v-gruzii-mezhdu-natsionalnymi-interesami-i-mezhdunarodnym-davleniem-288869523.html

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2024

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аналитика, грузия, политика, колумнисты