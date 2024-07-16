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Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще
Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще
Sputnik Грузия
Национальный совет онкологии Грузии продолжит работу для повышения уровня защиты интересов и прав пациентов 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T12:23+0400
2024-07-16T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства непосредственно в медучреждениях, соответствующее решение принял Национальный совет онкологии, поддержав инициативу министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.. Сегодня онкопациентам вначале приходится идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур.Согласно запланированным изменениям, уже в ближайшее время бенефициары смогут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам главы Минздрава Михаила Сарджвеладзе, упомянутое изменение принято, исходя из интересов пациентов. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода&gt;&gt;На заседании Национального совета онкологии министр подчеркнул, что нововведение является очередным шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена. Участники заседания коснулись дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний. Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний. В него входят: представители Минздрава, международных и пациентских организаций, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций. Программа борьбы с раком в Грузии Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы &gt;&gt;Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, минздрав
грузия, новости, общество, минздрав

Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще

12:23 16.07.2024 (обновлено: 12:27 16.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Национальный совет онкологии Грузии продолжит работу для повышения уровня защиты интересов и прав пациентов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства непосредственно в медучреждениях, соответствующее решение принял Национальный совет онкологии, поддержав инициативу министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства..
Сегодня онкопациентам вначале приходится идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур.
Согласно запланированным изменениям, уже в ближайшее время бенефициары смогут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам главы Минздрава Михаила Сарджвеладзе, упомянутое изменение принято, исходя из интересов пациентов.
В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода>>
На заседании Национального совета онкологии министр подчеркнул, что нововведение является очередным шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена.
Участники заседания коснулись дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний.
Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний. В него входят: представители Минздрава, международных и пациентских организаций, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций.

Программа борьбы с раком в Грузии

Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.
С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.
Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене.
Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы >>
Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.
Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.
Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.
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