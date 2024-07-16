https://sputnik-georgia.ru/20240716/skhema-polucheniya-lekarstv-dlya-onkopatsientov-v-gruzii-stanet-prosche--289013712.html

Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще

Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще

Sputnik Грузия

Национальный совет онкологии Грузии продолжит работу для повышения уровня защиты интересов и прав пациентов 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T12:23+0400

2024-07-16T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства непосредственно в медучреждениях, соответствующее решение принял Национальный совет онкологии, поддержав инициативу министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.. Сегодня онкопациентам вначале приходится идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур.Согласно запланированным изменениям, уже в ближайшее время бенефициары смогут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам главы Минздрава Михаила Сарджвеладзе, упомянутое изменение принято, исходя из интересов пациентов. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода>>На заседании Национального совета онкологии министр подчеркнул, что нововведение является очередным шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена. Участники заседания коснулись дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний. Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний. В него входят: представители Минздрава, международных и пациентских организаций, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций. Программа борьбы с раком в Грузии Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы >>Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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