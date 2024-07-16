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Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще
Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще
Sputnik Грузия
Национальный совет онкологии Грузии продолжит работу для повышения уровня защиты интересов и прав пациентов 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства непосредственно в медучреждениях, соответствующее решение принял Национальный совет онкологии, поддержав инициативу министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.. Сегодня онкопациентам вначале приходится идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур.Согласно запланированным изменениям, уже в ближайшее время бенефициары смогут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам главы Минздрава Михаила Сарджвеладзе, упомянутое изменение принято, исходя из интересов пациентов. В Грузии будут финансировать лечение всех онкопациентов, вне зависимости от их дохода>>На заседании Национального совета онкологии министр подчеркнул, что нововведение является очередным шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена. Участники заседания коснулись дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний. Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний. В него входят: представители Минздрава, международных и пациентских организаций, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций. Программа борьбы с раком в Грузии Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене. Лечение онкологических больных будет более доступным в Грузии: новшества программы >>Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии. Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Схема получения лекарств для онкопациентов в Грузии станет проще
12:23 16.07.2024 (обновлено: 12:27 16.07.2024)
Национальный совет онкологии Грузии продолжит работу для повышения уровня защиты интересов и прав пациентов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Грузии будут получать лекарства непосредственно в медучреждениях, соответствующее решение принял Национальный совет онкологии, поддержав инициативу министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства..
Сегодня онкопациентам вначале приходится идти в клинику за рецептом на лекарства, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в медучреждение для прохождения медицинских процедур.
Согласно запланированным изменениям, уже в ближайшее время бенефициары смогут получать лекарства в медучреждениях, в которых проходят химиотерапию. По словам главы Минздрава Михаила Сарджвеладзе, упомянутое изменение принято, исходя из интересов пациентов.
На заседании Национального совета онкологии министр подчеркнул, что нововведение является очередным шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена.
Участники заседания коснулись дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний.
Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний. В него входят: представители Минздрава, международных и пациентских организаций, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций.
Программа борьбы с раком в Грузии
Лечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.
С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.
Кроме того, Минздрав Грузии начал процесс закупки высококачественных онкологических медикаментов непосредственно от производителей. Ведомство оформило соглашения с компаниями Roche и Novartis и закупило лекарства по значительно низкой цене.
Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.
Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.
Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.