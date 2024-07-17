https://sputnik-georgia.ru/20240717/proizvodstvo-tabaka-v-gruzii-budet-litsenzirovano--proekt-289033077.html

Производство табака в Грузии будет лицензировано – проект

Производство табака в Грузии будет лицензировано – проект

Sputnik Грузия

Производство табака и табачных изделий без лицензии будет караться штрафом в размере 10 тысяч лари в первом случае 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T10:53+0400

2024-07-17T10:53+0400

2024-07-17T10:53+0400

грузия

новости

общество

нпо "альянс контроля табака"

закон "о контроле табака"

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. В парламент Грузии поступил пакет поправок в семь законов, согласно которым для производства табака в стране понадобится лицензия. Под производством табака подразумевается как подготовка самого табака, так и производство сигарет. При этом отсутствие одного из процессов будет считаться нарушением условий лицензии. Стоимость лицензии составит 50 тысяч лари. В Грузии могут снизить акциз на табачные изделия >>Лицензия, согласно поправкам в закон "О контроле табака", будет выдаваться, если производитель отвечает условиям, которые будут определены нормативным актом Правительства Грузии, в частности, если предприятие оснащено специальной лабораторией для контроля качества и мониторинга табачных изделий Производство табака и табачных изделий без лицензии будет караться штрафом в размере 10 тысяч лари в первом случае, и в размере 50 тысяч лари – в каждом последующем. А вот нарушение лицензии повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Поправки вступят в силу в случае принятия парламентом с 1 сентября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", закон "о контроле табака"