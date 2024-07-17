https://sputnik-georgia.ru/20240717/rossiya-i-azerbaydzhan--za-natsionalno-orientirovannuyu-vlast-gruzii-289056001.html

Россия и Азербайджан – за национально ориентированную власть Грузии

Россия и Азербайджан – за национально ориентированную власть Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T18:30+0400

2024-07-17T18:30+0400

2024-07-17T18:30+0400

аналитика

политика

грузия

арно хидирбегишвили

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После того, как между Грузией и Западом "пробежала чёрная кошка", журналисты, словно сговорившись, спрашивают: какое влияние на парламентские выборы окажут Вашингтон и Брюссель, армия наблюдателей которых уже начала прибывать в Тбилиси с целью мониторинга предвыборной среды? "Октябрьская революция" в Грузии назначена на 27 октября Мнение, а точнее постоянные условия Запада почему-то принимаются как должное, и никто не догадался спросить: а какого рожна вам в Грузии нужно, господа, вдали от США и Евросоюза?! Мы то знаем, что вам нужно в Грузии и на Южном Кавказе, но хотя бы ведите себя скромнее, не афишируйте свою присутствие с целью совершения "Октябрьской революции" 27 октября! А вот национальные интересы соседей Грузии, в первую очередь России и Азербайджана, напрямую зависят от результата парламентских выборов 26 октября, но очень сомневаюсь, чтобы сюда пригласили наблюдателей из Москвы и Баку. Россия и Азербайджан крайне заинтересованы, чтобы в Грузии была стабильная, национально ориентированная власть по многим причинам, на первом месте из которых – экономика.Соседям выгодна стабильность в Грузии Грузия – энергетический и транспортный хаб, через который проходят магистральные трубопроводы, доставляющие углеводороды Каспия – в Турцию и Европу; через который проходят транспортные магистрали (железнодорожные, автомобильные, морские пути), связывающие Китай, республики Средней Азии, Россию и Азербайджан с Турцией, Европой и с другими странами, и наоборот. Кроме того, Грузия имеет общие границы с Россией и Азербайджаном, а также с Арменией и Турцией. И если в результате выборов, или "Октябрьской революции", к власти в Грузии придёт коалиционное правительство, в котором первую скрипку будет играть объединенная радикальная оппозиция, это создаст огромные проблемы и России, и Азербайджану, не говоря уже о Грузии, которая встанет на путь гражданской войны и дефолта. Без российского рынка и хлеба, без азербайджанских энергоносителей в Грузии наступит голод, инфляция и холод, к тому же Грузия откроет "второй фронт" против России и уподобится Украине, а гражданин Украины Саакашвили вернется во власть. Внешняя политика зависит от внутреннейВот почему выборы в Грузии – это не только внутреннее дело Грузии, хотя абсолютно не касаются США и Евросоюза. Грузинская оппозиция является антироссийской и антиазербайджанской силой (заявляет, что в Азербайджане царит диктаторский режим, что президент Алиев – "туркменбаши", то есть диктатор, узурпировавший власть, задушивший оппозицию и гражданское общество, изгнавший агентов иностранного влияния). По тем же причинам коллективный Запад, в первую очередь США и Великобританию, устраивает победа радикальной оппозиции на парламентских выборах в Грузии. Если до этого в Грузии не произойдут теракты, не начнутся военные действия и не произойдёт другой форс-мажор, то состав нового парламента Грузии будет следующим: нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" возьмёт приблизительно 60%. Если оппозиция объединится, чтобы преодолеть проходной барьер в 5%, то получит 20% голосов, в основном – за счёт "Национального движения" Саакашвили. Если консервативный фланг – 20 партий – тоже объединится, что менее вероятно, то тоже преодолеет барьер 5% и возьмёт условно 10% голосов избирателей. Да, официально выборы в Грузии в первый раз пройдут лишь по партийным спискам, по пропорциональной системе, но фактически эти списки опять будут составляться с учётом мажоритарных представителей крупных территориальных единиц – городов и районов, представители которых опять войдут в новоизбранный Парламент. Тем самым на Южном Кавказе и в регионе национально ориентированные традиционные государства окажутся в большинстве (Грузия, Азербайджан, Россия, Турция, Иран), и "заплутавшей" Армении ничего другого не останется, как вернуться в "семью". Вот тогда проект президента Эрдогана "Кавказская платформа 3+3" заработает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240518/ssha-velikobritaniya-i-evrosoyuz-boyatsya-poteryat-gruziyu-i-yuzhnyy-kavkaz-287980697.html

https://sputnik-georgia.ru/20240522/gruziya-na-poroge-peremen-vneshnyaya-politika-tbilisi-i-davlenie-izvne-288047902.html

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2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, политика, грузия, арно хидирбегишвили