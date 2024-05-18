США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию и Южный Кавказ
10:48 18.05.2024 (обновлено: 11:42 18.05.2024)
© photo: Sputnik / Stringer Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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После вчерашнего грандиозного шествия приверженцев традиционных ценностей в Тбилиси главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили размышляет о том, какой же путь будет лучшим для страны
Почему я считаю Эрдогана выдающимся политическим руководителем
12-ый президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является выдающимся политическим руководителем современности, потому что преодолел все кризисы, организованные агентами Запада, сохранил страну и остается ее президентом уже 11 лет (до того 12 лет был премьер-министром). А еще потому, что предложил интеграционный проект "Кавказская платформа 3+3", который обязательно заработает, несмотря на яростное сопротивление США, Великобритании и Евросоюза.
Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии
Кроме огромной экономической выгоды, "Кавказская платформа" фиксирует естественную данность, что игроками на Южном Кавказе являются три кавказские страны – Азербайджан, Грузия, Армения, и три соседние – Россия, Турция, Иран, для которых Южный Кавказ является зоной их национальных интересов.
Тем самым, "Кавказская платформа" закрывает Южный Кавказ для нерегиональных игроков – США, Великобритании и стран Евросоюза.
Почему Южный Кавказ важен для Запада больше, чем Украина
Украина свою роль – полигона для испытания западного вооружения в боевых условиях – уже выполнила; нанести поражение России, используя украинцев в качестве пушечного мяса, не вышло; Украина разрушена настолько, что Запад не собирается ее восстанавливать; Украина погрязла в западных долгах и кредитах, которые вряд ли когда-нибудь выплатит и будет вынуждена расплачиваться натурой, то есть – территориями и природными ресурсами; Украина дала мощный толчок развитию американского военно-промышленного комплекса, где оставалось 90% от выделенных Украине миллиардов долларов, а остальные разворовывались в Киеве; Украина постоянно требует вооружений, которые уничтожает российская армия, а остальное уходит по спекулятивной цене террористическим режимам.
© photo: Sputnik / StringerАрно Хидирбегишвили
Арно Хидирбегишвили
© photo: Sputnik / Stringer
Южный Кавказ, в отличие от Украины, представляет для Запада непреходящий интерес как геополитически стратегическая территория, потому что:
здесь проходят транспортные коммуникации, соединяющие Север – с Югом и Восток – с Западом;
проходят энергетические магистрали, по которым углеводороды Каспия, из Азербайджана, через Грузию и Турцию, подаются Европе;
потому, что здесь находятся огромные запасы пресной воды;
потому что здесь проходят тысячи километров сухопутной и морской российской границы.
Почему США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию
Из шести стран "Кавказской платформы", четыре – Азербайджан, Армения, Турция и Иран (не считая самой России и Грузии) – являются стратегическими партнерами России. Да и Грузия является дружественной России страной, учитывая растущий товарооборот, экспорт грузинской продукции на российский рынок и импорт российской – на грузинский, денежные переводы из России в Грузию и потоки граждан России – туристов, визитеров и ПМЖ – в Грузию (главная статья доходов грузинского госбюджета и гарант стабильного курса грузинской нацвалюты), а также безвиз и прямое авиасообщение между ними.
Чтобы изменить расклад сил на Южном Кавказе, Западу надо завладеть, как минимум, двумя кавказскими странами из трех. Учитывая, что попытки госпереворота в Азербайджане давно потерпели фиаско, что Азербайджан отказался от стремления в ЕС и НАТО и что в республике давно закрыты организации иностранных агентов, проводящих интересы Запада, США, Великобритания и Евросоюз сосредоточились на Армении и Грузии, где открыты тысячи неправительственных организаций, проводящих интересы иностранной силы (в Грузии – 25 тысяч, приблизительно одна неправительственная организация на 100 жителей). Но успехи в Армении, где руками Пашиняна, коварно выдавшего свое вредительство в Карабахе как повод для изменения внешнеполитического курса страны, не имеют значения, если Грузия выйдет из-под контроля и Запад останется только с одной Арменией.
Вот почему США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию, без которой им не переломить баланс сил на Южном Кавказе в свою пользу.
А шантаж иностранных агентов – мол, "ЕСЛИ ПРИМЕМ РУССКИЙ ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ, ГРУЗИЮ НЕ ПРИМУТ В ЕВРОСОЮЗ!" – это афера. Грузию никогда не примут в ЕС и НАТО, но США, Великобритания и ЕС по-доброму никогда не уйдут из Грузии, потому что кто владеет Грузией, через которую ведут все магистрали и трубопроводы (в том числе – китайский "Один пояс – один пусть" и "Баку – Тбилиси-Джейхан" British Petroleum), тот главенствует на Южном Кавказе.
Вот почему в Грузии уже месяц длится "Революция иностранных агентов" – попытка госпереворота силами грузинских провинциальных нацистов-ксенофобов по антироссийскому сценарию киевского "Евромайдана".
Кто такие иностранные агенты
В Грузии иностранные агенты – это часть молодежи: неадекватная, необразованная, дезинформированная, невоспитанная и агрессивная, лет этак 25. Ни для кого не секрет, что часть из них употребляет наркотики и пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции в День Европы и шествие по столице Грузии
Акция протеста оппозиции в День Европы и шествие по столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Это и те, кто приводит на митинги своих 7-10-летних детей и заставляет их кричать "Нет-русскому закону!"; это уже активные сторонники Саакашвили, лидеры и электорат оппозиционных партий, созданных на базе экс-правящей "ЕНД" и сами "националы; а также обслуживающие их телекомпании.
В Грузии почти все телекомпании работают на оппозицию, кроме "Имеди", которая, тем не менее, тоже русофобская, как и все остальные. Единственная объективная телекомпания, сразу же завоевавшая популярность в народе – "Девятый канал", созданный в 2011 году Бидзиной Иванишвили, которая обошлась ему сотни миллионов долларов, была закрыта через два года, в 2013 году, по требованию США.
Все эти иностранные агенты в Грузии – ксенофобы, а не только русофобы, потому что с презрением относятся ко всем не западным народам, а в частности – к народам бывших стран СССР - Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, который они упоминают оскорбительными эпитетами (выражаясь нормативной лексикой – говорят, что там нет демократии, а есть диктатура одного лица, что там – темное средневековье и такой же рабовладельческий строй, как у туркменбаши).
Почему грузинские иностранные агенты возмущаются, что их зовут агентами
Если бы попытка госпереворота в Грузии, заказанная США, Великобританией и Евросоюзом своим негодяям, – иностранным агентам происходила после 26 октября, как было намечено заранее, то легендой, ее оправдывающей, была бы "фальсификация выборов", как в ноября 2003 года, во время "Революции роз".
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Но так как власть "Грузинской мечты" спровоцировала иностранных агентов на преждевременную революцию законопроектом "Об иноагентах", то иностранным агентам спустили из Вашингтона, Лондона и Брюсселя новую легенду – якобы, они возмущены, что после вступления так называемого "РУССКОГО ЗАКОНА" в силу их официально будут величать агентами.
Но почему слово "АГЕНТ" смущает иностранных агентов так сильно, как монашек-девственниц смущает вид голого мужчины?! Если, по их мнению, не постыдно проводить на родине интересы зарубежной силы, то почему они возмущаются? Значит, они знают, что это – антиморально, порицаемо в обществе и называется коллаборационизмом?! Или получать доллары и евро на шпионаж и предательство родины и госперевороты, значит, в порядке вещей, а называться "АГЕНТОМ" – недопустимо?!
А когда их кумир Саакашвили заклеймил тысячи невинных граждан Грузии "РУССКИМИ АГЕНТАМИ" и добивался признательных показаний побоями и нечеловеческими унизительными пытками сексуального характера, которые и не снились гестаповцам?! Многие не выдерживали пыток и оговаривали и себя, и невинных людей, которых им указывали палачи, а некоторые предпочли смерть позору, как полковник Серго Тетрадзе! "РУССКИМ АГЕНТАМ" посвящали киносериалы - "Энвер", "Энвер 2", неужели все забыты и все забыто?! Неужели забыт подвиг героя Тетрадзе, именем которого даже не назвали улицу, где он жил?!
А ведь пытки осуществлялись при прямом участии, или с горячего одобрения родителей сегодняшних молодых иностранных агентов GEN Z, орущих "РУССКИЕ – ВОН ИЗ ГРУЗИИ!" на проспекте Руставели…
Чем закончится "Революция иностранных агентов" в Грузии
17 мая, в пятницу, сотни тысяч граждан Грузии вышли на улицы Тбилиси, Мцхета и других городов, чтобы отпраздновать День святости семьи – новый праздник, учрежденный Католикос-Патриархом всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Илией Вторым специально в день "Тбилиси Прайд" - международный праздник "Достоинства ЛГБТ", когда на Руставели уже дважды неудачно попытались провести гей-парад.
Это были противники иностранных агентов и западной диктатуры в Грузии, а значит - "Революция иностранных агентов" в Грузии окончится крахом, несмотря на моральную и финансовую поддержку США, Евросоюза и Великобритании.
Раскол в грузинском обществе был испокон веков, он не начался сейчас из-за "русского закона об иноагентах". Грузинское общество всегда было разделено на шовинистов и интернационалистов, меньшевиков и патриотов, звиадистов и шеварднадистов, мишистов, "нацов" и "коцов".
Любовь и примирение между этими категориями невозможны и даже аморальны – скажите на милость, как порядочный гражданин должен помирится с убийцами и палачами Саакашвили?!
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции ночью у парламента во время дождя
Акция протеста оппозиции ночью у парламента во время дождя
© photo: Sputnik / Stringer
Как большинство граждан Грузии, мечтающих о былой дружбе и восстановлении дипотношений с Россией, может помириться с ненормальными местными фашистами – кровными братьями украинских бандеровцев, готовыми зубами разорвать любого русского, будь то женщина или ребенок?!
Позорная часть грузинского общества понесет предусмотренное законом наказания и опять заляжет на дно. Или "пойдет в Европу", как обещает уже месяц в центре Тбилиси, отожествляя себя с государством, чтобы работать там чернорабочими и сиделками.
Может ли Запад наказать Грузию
Западные санкции бессильны против Грузии потому, что экономически Грузия зависит от России, Турции, Азербайджана, а не от Запада. Грузия ест российский хлеб, потребляет азербайджанские и российские энергоносители, торгует с Турцией, Россией, Азербайджаном, Арменией, а также с Ираном и Китаем. Одним из главных источников пополнения грузинского госбюджета являются граждане России – туристы, приезжающие на ПМЖ, а также осуществляющие денежные переводы из России в Грузию.
Антироссийская истерия, устроенная в Грузии иностранными агентами при поддержке президентки Саломе Зурабишвили, нанесла огромный урон Грузии:
сорван туристический сезон, как из-за так называемой "ночи Гаврилова" в 2019 году, а это значит, что грузинский госбюджет недосчитается миллионов российских туристов и сотен миллионов долларов. Россияне не хотят приезжать на отдых в страну, где им угрожают и оскорбляют Россию за их же собственные деньги;
по той же причине Грузию покидают граждане России, приехавшие сюда на ПМЖ, которые привезли с собой валюту, купили дома и другую недвижимость, открыли бизнес и радовали местных жителей своей обходительностью, культурой и внешним видом (в отличие от эмигрантов с Ближнего Востока). Антироссийские выступления в Грузии вызвали отток русских, что, в свою очередь, вызвало резкое обесценивание курса национальной валюты – лари – по отношению к доллару, стабильно стоявшего на одной отметке больше года;
подорвано восстановленное с огромным трудом доверие россиян к Грузии и грузинам.
Можно ли было избежать кризиса в Грузии
Если бы "Грузинская мечта" взяла другой вектор сразу же после победы на своих первых выборах, Грузия сегодня была бы единой, стабильной и процветающей страной, как Азербайджан. Но даже сегодня при правильном темпе можно все исправить.
Ведь если сейчас смогли разглядеть, что сводная "Группа друзей Грузии" из США и Евросоюза – не наши друзья, как любил повторять поплатившийся за это жизнью премьер Жвания, а неусыпные враги.
Сегодня на проспекте Руставели и по телевизору "Грузинской мечте кричат" "нет русской мечте". Но "Мечта" даже сегодня проповедует мифы о выдуманных ей же Европе и США – рае демократии и равенства, существующих, наверное, или в раю, или в воображении мечтателей!
А тем временем настоящий Запад грубо вмешивается во внутренние дела Грузии и в микрофон на проспекте Руставели приказывает отозвать Закон "об иноагентах"! "Грузинская мечта" протрезвела только после того, когда США и ЕС заявили - Грузия без "Грузинской мечты"!
А где сегодня, когда иностранные агенты устроили в Грузии многотысячный антироссийский шабаш, организации, в другое время рекламирующие себя как пророссийские? Почем не защищают правду?! Они не только испугались, они не поддерживают власть, потому что сами хотят стать властью и говорить с Москвой, другой вариант их не устраивает! Вот так эти маргиналы, карьеристы и популисты дискредитировали трек урегулирования российско-грузинских отношений.
Почему все порядочные граждане Грузии, несмотря ни на что, сегодня должны поддержать власть?
Судите сами: в 2012 году Бидзина Иванишвили спас Грузию от фашистского режима Саакашвили и его палачей - садистов, что обошлось ему не один миллиард долларов. Бидзина Иванишвили потратил на благотворительность в Грузии три миллиарда долларов. Сегодня правящая партия и Бидзина Иванишвили осуществляют великую миссию - возвращает Грузию в ее естественное историческое ложе дружбы с соседями, что обязательно завершится объединением и благополучием Грузии.
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