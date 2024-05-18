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США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию и Южный Кавказ

США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию и Южный Кавказ

Sputnik Грузия

После вчерашнего грандиозного шествия приверженцев традиционных ценностей в Тбилиси главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического... 18.05.2024, Sputnik Грузия

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Почему я считаю Эрдогана выдающимся политическим руководителем 12-ый президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является выдающимся политическим руководителем современности, потому что преодолел все кризисы, организованные агентами Запада, сохранил страну и остается ее президентом уже 11 лет (до того 12 лет был премьер-министром). А еще потому, что предложил интеграционный проект "Кавказская платформа 3+3", который обязательно заработает, несмотря на яростное сопротивление США, Великобритании и Евросоюза. Кроме огромной экономической выгоды, "Кавказская платформа" фиксирует естественную данность, что игроками на Южном Кавказе являются три кавказские страны – Азербайджан, Грузия, Армения, и три соседние – Россия, Турция, Иран, для которых Южный Кавказ является зоной их национальных интересов. Хидирбегишвили: миссия Грузии – быть мостом, соединяющим страны и народы>>Тем самым, "Кавказская платформа" закрывает Южный Кавказ для нерегиональных игроков – США, Великобритании и стран Евросоюза. Почему Южный Кавказ важен для Запада больше, чем Украина Украина свою роль – полигона для испытания западного вооружения в боевых условиях – уже выполнила; нанести поражение России, используя украинцев в качестве пушечного мяса, не вышло; Украина разрушена настолько, что Запад не собирается ее восстанавливать; Украина погрязла в западных долгах и кредитах, которые вряд ли когда-нибудь выплатит и будет вынуждена расплачиваться натурой, то есть – территориями и природными ресурсами; Украина дала мощный толчок развитию американского военно-промышленного комплекса, где оставалось 90% от выделенных Украине миллиардов долларов, а остальные разворовывались в Киеве; Украина постоянно требует вооружений, которые уничтожает российская армия, а остальное уходит по спекулятивной цене террористическим режимам. Южный Кавказ, в отличие от Украины, представляет для Запада непреходящий интерес как геополитически стратегическая территория, потому что: Почему США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию Из шести стран "Кавказской платформы", четыре – Азербайджан, Армения, Турция и Иран (не считая самой России и Грузии) – являются стратегическими партнерами России. Да и Грузия является дружественной России страной, учитывая растущий товарооборот, экспорт грузинской продукции на российский рынок и импорт российской – на грузинский, денежные переводы из России в Грузию и потоки граждан России – туристов, визитеров и ПМЖ – в Грузию (главная статья доходов грузинского госбюджета и гарант стабильного курса грузинской нацвалюты), а также безвиз и прямое авиасообщение между ними. Чтобы изменить расклад сил на Южном Кавказе, Западу надо завладеть, как минимум, двумя кавказскими странами из трех. Учитывая, что попытки госпереворота в Азербайджане давно потерпели фиаско, что Азербайджан отказался от стремления в ЕС и НАТО и что в республике давно закрыты организации иностранных агентов, проводящих интересы Запада, США, Великобритания и Евросоюз сосредоточились на Армении и Грузии, где открыты тысячи неправительственных организаций, проводящих интересы иностранной силы (в Грузии – 25 тысяч, приблизительно одна неправительственная организация на 100 жителей). Но успехи в Армении, где руками Пашиняна, коварно выдавшего свое вредительство в Карабахе как повод для изменения внешнеполитического курса страны, не имеют значения, если Грузия выйдет из-под контроля и Запад останется только с одной Арменией. Почему Великобритания хочет столкновений на Южном Кавказе>>Вот почему США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию, без которой им не переломить баланс сил на Южном Кавказе в свою пользу. Вот почему в Грузии уже месяц длится "Революция иностранных агентов" – попытка госпереворота силами грузинских провинциальных нацистов-ксенофобов по антироссийскому сценарию киевского "Евромайдана". Кто такие иностранные агенты В Грузии иностранные агенты – это часть молодежи: неадекватная, необразованная, дезинформированная, невоспитанная и агрессивная, лет этак 25. Ни для кого не секрет, что часть из них употребляет наркотики и пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это и те, кто приводит на митинги своих 7-10-летних детей и заставляет их кричать "Нет-русскому закону!"; это уже активные сторонники Саакашвили, лидеры и электорат оппозиционных партий, созданных на базе экс-правящей "ЕНД" и сами "националы; а также обслуживающие их телекомпании. Все эти иностранные агенты в Грузии – ксенофобы, а не только русофобы, потому что с презрением относятся ко всем не западным народам, а в частности – к народам бывших стран СССР - Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, который они упоминают оскорбительными эпитетами (выражаясь нормативной лексикой – говорят, что там нет демократии, а есть диктатура одного лица, что там – темное средневековье и такой же рабовладельческий строй, как у туркменбаши). Почему грузинские иностранные агенты возмущаются, что их зовут агентами Если бы попытка госпереворота в Грузии, заказанная США, Великобританией и Евросоюзом своим негодяям, – иностранным агентам происходила после 26 октября, как было намечено заранее, то легендой, ее оправдывающей, была бы "фальсификация выборов", как в ноября 2003 года, во время "Революции роз". Но так как власть "Грузинской мечты" спровоцировала иностранных агентов на преждевременную революцию законопроектом "Об иноагентах", то иностранным агентам спустили из Вашингтона, Лондона и Брюсселя новую легенду – якобы, они возмущены, что после вступления так называемого "РУССКОГО ЗАКОНА" в силу их официально будут величать агентами. А когда их кумир Саакашвили заклеймил тысячи невинных граждан Грузии "РУССКИМИ АГЕНТАМИ" и добивался признательных показаний побоями и нечеловеческими унизительными пытками сексуального характера, которые и не снились гестаповцам?! Многие не выдерживали пыток и оговаривали и себя, и невинных людей, которых им указывали палачи, а некоторые предпочли смерть позору, как полковник Серго Тетрадзе! "РУССКИМ АГЕНТАМ" посвящали киносериалы - "Энвер", "Энвер 2", неужели все забыты и все забыто?! Неужели забыт подвиг героя Тетрадзе, именем которого даже не назвали улицу, где он жил?! Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах>>А ведь пытки осуществлялись при прямом участии, или с горячего одобрения родителей сегодняшних молодых иностранных агентов GEN Z, орущих "РУССКИЕ – ВОН ИЗ ГРУЗИИ!" на проспекте Руставели… Чем закончится "Революция иностранных агентов" в Грузии 17 мая, в пятницу, сотни тысяч граждан Грузии вышли на улицы Тбилиси, Мцхета и других городов, чтобы отпраздновать День святости семьи – новый праздник, учрежденный Католикос-Патриархом всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Илией Вторым специально в день "Тбилиси Прайд" - международный праздник "Достоинства ЛГБТ", когда на Руставели уже дважды неудачно попытались провести гей-парад. Это были противники иностранных агентов и западной диктатуры в Грузии, а значит - "Революция иностранных агентов" в Грузии окончится крахом, несмотря на моральную и финансовую поддержку США, Евросоюза и Великобритании.Любовь и примирение между этими категориями невозможны и даже аморальны – скажите на милость, как порядочный гражданин должен помирится с убийцами и палачами Саакашвили?! Как большинство граждан Грузии, мечтающих о былой дружбе и восстановлении дипотношений с Россией, может помириться с ненормальными местными фашистами – кровными братьями украинских бандеровцев, готовыми зубами разорвать любого русского, будь то женщина или ребенок?! Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти>>Позорная часть грузинского общества понесет предусмотренное законом наказания и опять заляжет на дно. Или "пойдет в Европу", как обещает уже месяц в центре Тбилиси, отожествляя себя с государством, чтобы работать там чернорабочими и сиделками.Может ли Запад наказать Грузию Западные санкции бессильны против Грузии потому, что экономически Грузия зависит от России, Турции, Азербайджана, а не от Запада. Грузия ест российский хлеб, потребляет азербайджанские и российские энергоносители, торгует с Турцией, Россией, Азербайджаном, Арменией, а также с Ираном и Китаем. Одним из главных источников пополнения грузинского госбюджета являются граждане России – туристы, приезжающие на ПМЖ, а также осуществляющие денежные переводы из России в Грузию. Антироссийская истерия, устроенная в Грузии иностранными агентами при поддержке президентки Саломе Зурабишвили, нанесла огромный урон Грузии: Можно ли было избежать кризиса в Грузии Если бы "Грузинская мечта" взяла другой вектор сразу же после победы на своих первых выборах, Грузия сегодня была бы единой, стабильной и процветающей страной, как Азербайджан. Но даже сегодня при правильном темпе можно все исправить. Ведь если сейчас смогли разглядеть, что сводная "Группа друзей Грузии" из США и Евросоюза – не наши друзья, как любил повторять поплатившийся за это жизнью премьер Жвания, а неусыпные враги. Сегодня на проспекте Руставели и по телевизору "Грузинской мечте кричат" "нет русской мечте". Но "Мечта" даже сегодня проповедует мифы о выдуманных ей же Европе и США – рае демократии и равенства, существующих, наверное, или в раю, или в воображении мечтателей! А где сегодня, когда иностранные агенты устроили в Грузии многотысячный антироссийский шабаш, организации, в другое время рекламирующие себя как пророссийские? Почем не защищают правду?! Они не только испугались, они не поддерживают власть, потому что сами хотят стать властью и говорить с Москвой, другой вариант их не устраивает! Вот так эти маргиналы, карьеристы и популисты дискредитировали трек урегулирования российско-грузинских отношений. Почему все порядочные граждане Грузии, несмотря ни на что, сегодня должны поддержать власть? Судите сами: в 2012 году Бидзина Иванишвили спас Грузию от фашистского режима Саакашвили и его палачей - садистов, что обошлось ему не один миллиард долларов. Бидзина Иванишвили потратил на благотворительность в Грузии три миллиарда долларов. Сегодня правящая партия и Бидзина Иванишвили осуществляют великую миссию - возвращает Грузию в ее естественное историческое ложе дружбы с соседями, что обязательно завершится объединением и благополучием Грузии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, политика, в мире, сша, великобритания, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, бидзина иванишвили, серго тетрадзе, нато, грузия, грузия - евросоюз