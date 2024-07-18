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Грузия может сыграть особую связующую роль для Европы – премьер

Грузия может сыграть особую связующую роль для Европы – премьер

Sputnik Грузия

По словам премьера, в Грузии реализуется ряд проектов, которые обеспечат усиление транзитной функции страны 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T16:25+0400

2024-07-18T16:25+0400

2024-07-18T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия может сыграть особую роль для Европы с точки зрения транспортного коридора и энергетической связности Востока и Запада, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Глава грузинского правительства находится в Великобритании, где собрались главы государств и правительств 47 стран Европы на четвертом по счету саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принимает гостей в Бленхеймском дворце, расположенном на окраине британского городка Вудсток. По словам премьера, в Грузии реализуется ряд проектов, которые обеспечат усиление транзитной функции страны. "У нас и сегодня есть ряд текущих проектов, которые усилят нашу транзитную функцию, включая развитие нашей функции в рамках инициативы Среднего коридора, что будет очень интересно для Европы. В частности, для Черноморского региона", – отметил он. По словам премьера, грузинская делегация обсудит конкретные проекты с европейскими партнерами. У них также будет возможность пообщаться с коллегами в двустороннем формате. В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входит министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба>>Согласно программе, саммит начнется с пленарного заседания, за которым последуют три дискуссионные встречи в формате круглого стола. Заключительным мероприятием будет очередная пленарная сессия, после которой пройдут двусторонние или многосторонние встречи политиков. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдова, Грузия, Турция Армения и Азербайджан.Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД>>Проект Черноморского энергокабеляСоглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, тбилиси, великобритания