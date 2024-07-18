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Наша страна безопасна и привлекательна для инвестиций – глава МИД Грузии
Наша страна безопасна и привлекательна для инвестиций – глава МИД Грузии
Sputnik Грузия
Правительство Грузии продолжает активно работать над дальнейшим укреплением инвестиционных возможностей страны 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T22:31+0400
2024-07-18T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Отчет государственного департамента США подтвердил, что Грузия безопасна для инвестиций, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Согласно докладу, в Грузии благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций, и тем самым она выгодно отличается от стран региона. Именно благодаря этому Грузия регулярно занимает высокие позиции в международных рейтингах прозрачности, конкурентоспособности и экономической свободы, говорится в докладе. Глава МИД отметил, что правительство Грузии продолжает активно работать над дальнейшим укреплением инвестиционных возможностей страны. Ранее вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили отметил, что доклад Госдепа – четкий сигнал для инвесторов, что Грузия в долгосрочной перспективе может быть надежным партнером. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов. Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти &gt;&gt;Причиной сокращения называется снижение показателей всех трех компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала, реинвестиций и долговых обязательств. Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2024 года были энергетика, торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность и недвижимость. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. Госдеп США: в Грузии благоприятный бизнес-климат&gt;&gt;В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил два миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, илья дарчиашвили, леван давиташвили, госдепартамент сша, инвестиции, политика
грузия, новости, экономика, илья дарчиашвили, леван давиташвили, госдепартамент сша, инвестиции, политика

Наша страна безопасна и привлекательна для инвестиций – глава МИД Грузии

22:31 18.07.2024 (обновлено: 22:38 18.07.2024)
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлава МИД Грузии Илья Дарчиашвили
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2024
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Правительство Грузии продолжает активно работать над дальнейшим укреплением инвестиционных возможностей страны
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Отчет государственного департамента США подтвердил, что Грузия безопасна для инвестиций, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Согласно докладу, в Грузии благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций, и тем самым она выгодно отличается от стран региона. Именно благодаря этому Грузия регулярно занимает высокие позиции в международных рейтингах прозрачности, конкурентоспособности и экономической свободы, говорится в докладе.

"Именно безопасная окружающая среда и безопасная страна – главный компонент иностранных инвестиций, главная привлекательность. Соответственно, это еще одно подтверждение того, о чем говорят правительство Грузии и глава правительства, что наша страна безопасна для любых инвестиций. В этом документе были очень интересные послания", — отметил Дарчиашвили.

Глава МИД отметил, что правительство Грузии продолжает активно работать над дальнейшим укреплением инвестиционных возможностей страны.

"Это один из важных факторов нашего экономического благополучия. А это в свою очередь напрямую связано с благополучием нашего народа и населения", — заявил Дарчиашвили.

Ранее вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили отметил, что доклад Госдепа – четкий сигнал для инвесторов, что Грузия в долгосрочной перспективе может быть надежным партнером.
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов.
Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти >>
Причиной сокращения называется снижение показателей всех трех компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала, реинвестиций и долговых обязательств.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2024 года были энергетика, торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность и недвижимость.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
Госдеп США: в Грузии благоприятный бизнес-климат>>
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил два миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.
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