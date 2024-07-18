https://sputnik-georgia.ru/20240718/doklad-gosdepa-ssha---kozyr-v-rukakh-gruzinskoy-mechty-zhazhduschey-nakazat-prezhnie-vlasti-289069611.html

Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти

Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти

Sputnik Грузия

Американский доклад – это признание правильных реформ и управления, сказал депутат Заркуа 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T18:08+0400

2024-07-18T18:08+0400

2024-07-18T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Доклад Госдепа США, в котором говорится о вероятных фактах экспроприации имущества при прежней власти в Грузии, оказался как нельзя кстати – это весомый аргумент в руках правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку ее планов после выборов строго наказать "Единое национальное движение".Для властей Грузии, которые в последнее время все чаще стал критиковать на Западе, доклад Госдепа – это аргумент еще и в пользу того, что они все-таки все делают правильно. Речь хоть и идет конкретно о бизнес-климате в стране, но он, как известно, зависит от очень многих факторов. В Грузии благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций, и тем самым она выгодно отличается от стран региона. Именно благодаря этому Грузия регулярно занимает высокие позиции в международных рейтингах прозрачности, конкурентоспособности и экономической свободы, говорится в докладе.Подобная оценка Госдепа приятно удивила представителей власти Грузии и их сторонников, учитывая чуть ли ежедневные заявления представителей власти США о том, что в Грузии откат демократии и страна движется в неправильном направлении из-за т. н. закона об "иноагентах". "Демократия откатилась, но как тогда в доклад Государственного департамента попала запись, что мы одна из выдающихся стран?.. Да, Грузия одна из выдающихся и привлекательных. Это признание правильных реформ и управления", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа.Доклад Госдепа – четкий сигнал для инвесторов, что Грузия в долгосрочной перспективе может быть надежным партнером, сказал в свою очередь вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Справедливость или предвыборный ходМногих высокопоставленных должностных лиц времен прежней власти в Грузии после прихода в 2012 году "Грузинской мечты" отдали под суд.Некоторые из них, включая главу МВД Вано Мерабишвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава свой срок уже отсидели, а остальные либо все еще находятся в заключении, в том числе экс-президент Михаил Саакашвили, либо скрываются от следствия, как, к примеру, экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Этот факт 29 апреля отметил и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, но при этом добавил, что "к сожалению, не судили "Нацдвижение", как единую преступную и предательскую группировку".Госдеп США: в Грузии благоприятный бизнес-климат>>И добавил, что после выборов "коллективному "Нацдвижению" будет вынесен строгий политический и правовой приговор за 9-летнее кровавое правление и 12-летнее вредительство будучи в оппозиции.Следующее выступление Иванишвили состоялось спустя три месяца, 16 июля, на открытии нового центрального офиса партии и предвыборной кампании. И тут он тоже не обошел стороной "Нацдвижение", заявив, что оно должно сполна понести ответственность за совершенные будучи во власти. "Особенно за исполнение заказа в 2008 году и втягивание страны в войну, что стоило нашей стране потери двух исторических регионов. Мы потеряли контроль над 125 населенными пунктами, погибли 412 наших граждан, ранены и изуродованы были около 2 тысяч человек, а 26 тысяч наших сограждан стали вынужденными переселенцами на своей родине", – сказал Иванишвили. Иванишвили, под дудку которого, как говорят в оппозиции, пляшут все представители власти Грузии, редко появляется на публике, поэтому каждое его заявление привлекает особое внимание общественности.Оппозиция расценила главные посылы Иванишвили как панику "Грузинской мечты" перед неизбежным поражением на парламентских выборах 26 октября. "Опять угрозы, что будут задержания и так далее. Это признак их паники", – сказал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.Глупостью и посылами из Кремля назвал выступление Иванишвили один из лидеров "Нацдвижения" Гия Барамидзе. Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>"Они хорошо знают, что их поддержка в пределах 30% населения. Они в огромной панике, так как "Грузинская мечта" потеряла большую опору, и это прозападный избиратель", – сказала в свою очередь лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. Пока оппозиция критиковала власти, как палочка-выручалочка для "Грузинской мечты" появился доклад Госдепа США. "Споры об экспроприации не являются обычным явлением в Грузии, хотя при предыдущем правительстве были случаи передачи собственности, которая не была прозрачной и, предположительно, осуществлялась под принуждением", – сказано в документе.И в тот же день, 18 июля, широкой общественности стали известны конкретные цифры. Их назвал Георгий Габиташвили в парламенте, незадолго до голосования по его кандидатуре на пост генерального прокурора Грузии. С 2015 года было выявлено 215 фактов изъятия имущества при власти Саакашвили. За это время была установлена виновность 95 госслужащих, из них в отношении 16 были вынесены приговоры.Пострадавшими в ходе расследований были признаны 485 граждан, из которых 333 государство вернуло имущество общей стоимостью 66 миллионов лари – земельные участки, дома, самолет, вертолет, машину, драгоценности, картины и так далее. Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах>>По словам Габиташвили, который многие годы работал в прокуратуре, сложность по оставшимся делам заключается в недостатке базы свидетелей – некоторых уже нет в живых, а некоторые уехали. Кроме того, сложно добыть нужные документы из-за истечения срока давности. Некоторые документы уничтожены, а некоторых изначально не было. Еще одна проблема заключается в том, что часть насильно переоформленного и изъятого имущества была продана с аукционов и сейчас у нее добросовестные владельцы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, госдеп сша, аналитика