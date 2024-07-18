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Отношения Грузии и Китая вышли на высший в истории уровень

Отношения Грузии и Китая вышли на высший в истории уровень

Sputnik Грузия

Многие китайские компании ведут переговоры с грузинской стороной о сотрудничестве в сфере городской инфраструктуры и энергетики, отметил посол 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T17:57+0400

2024-07-18T17:57+0400

2024-07-18T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Стратегическое партнерство Китая и Грузии вывело отношения двух стран на высший в истории уровень, в том числе придав новый импульс экономическим связям, заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь в эфире "Первого канала". Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений (стратегическое партнерство) в конце июля 2023 года. Дипломат привел данные по торговле между странами, отметив, что в январе-мае 2024 года Китай занимает третью строчку в списке основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем за пять месяцев 2024 года вырос на 10,2% и составил 691,6 миллиона долларов. Многие китайские компании ведут переговоры с грузинской стороной о сотрудничестве в сфере городской инфраструктуры и энергетики, отметил посол. По его словам, Свободная индустриальная зона Хуалинг Кутаиси представила множество новых косметических, фармацевтических, пластмассовых, деревообрабатывающих и других перерабатывающих предприятий. Кроме того, Китай поддержит предприятия двух стран в укреплении сотрудничества, будет активно организовывать участие грузинских компаний в важных выставках в Китае, таких как "Евразия Экспо", "Международная выставка импорта", "Импортно-экспортная выставка" и других. Посол затронул вопрос участия китайских компаний в строительстве участков автомагистрали Восток-Запад и Север-Юг. "Что касается контрактных проектов, то значительный прогресс достигнут на многих участках Е-60 (Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, прим.) и скоростной автомагистрали Север-Юг, которые строятся рядом китайских компаний. Многие участки уже открыты для транспортировки, что значительно улучшает транспортные возможности Грузии", – сказал посол. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Двойной стандарт – премьер Грузии о критике из-за углубления экономических связей с Китаем >>В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Туризм с Китаем Что касается туризма, китайский посол отметил, что в первом полугодии 2024 года в Грузию приехали до 33 тысячи китайских туристов. В 2023 году число визитов из Китая в Грузию составило 48 304, что на 554,5% больше, чем в 2022 году. По данным двух кварталов 2024 года, из Китая было совершено 32 853 визита, на 159,5% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Прямое авиасообщение с Китаем привлечет больше туристов в Грузию – Каркашадзе >>Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. "Увеличилось и число грузинских туристов, приехавших в Китай. Безвизовый режим является одним из наиболее эффективных методов содействия передвижению между людьми", заявил он. По словам Чжой Цзянь, в будущем Китай планирует поддержать туристические агентства двух стран в укреплении связей, представлении большего количества туристических продуктов, маршрутов, которые нравятся туристам двух стран, и повышении значимости туристического опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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