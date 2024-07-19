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https://sputnik-georgia.ru/20240719/alternativy-prozrachnosti-net-i-na-zapade-eto-ponimayut--glava-mid-gruzii-289092841.html
Альтернативы прозрачности нет и на Западе это понимают – глава МИД Грузии
Альтернативы прозрачности нет и на Западе это понимают – глава МИД Грузии
Sputnik Грузия
Чем больше стран будут прозрачны в вопросах финансирования, тем больше опасностей удастся избежать, считает министр 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T23:25+0400
2024-07-19T23:25+0400
политика
грузия
новости
испания
илья дарчиашвили
мид грузии
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. У прозрачности нет альтернативы и скорее всего решение правительства Испании об ужесточении регуляций для СМИ исходит из этого, заявил министр иностранных дел Грузиии Илья Дарчиашвили. В среду Испания объявила о мерах, направленных на борьбу с распространением фейковых новостей. Это предложение поступило в то время, когда дебаты о свободе СМИ и борьбе с вредным или вводящим в заблуждение контентом усилились после выборов в Европейский парламент и других выборов в Европе, Индии и США. При этом он отметил, что чем больше стран будут прозрачны в этом направлении, тем больше опасностей удастся избежать. "У каждой страны есть свои проблемы, и мы всегда говорили, что прозрачность — единственный ключевой механизм, позволяющий избежать угроз. Чем больше стран внесут соответствующие законодательные изменения во избежание вмешательства третьих лиц и недружественного вмешательства в общественное сознание и внутреннюю политику, тем больше у стран будет возможностей для укрепления и развития своего суверенитета ", - сказал Дарчиашвили. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат &gt;&gt;Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, испания, илья дарчиашвили, мид грузии, закон об "иноагентах"
политика, грузия, новости, испания, илья дарчиашвили, мид грузии, закон об "иноагентах"

Альтернативы прозрачности нет и на Западе это понимают – глава МИД Грузии

23:25 19.07.2024
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaИлья Дарчиашвили
Илья Дарчиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2024
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Чем больше стран будут прозрачны в вопросах финансирования, тем больше опасностей удастся избежать, считает министр
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. У прозрачности нет альтернативы и скорее всего решение правительства Испании об ужесточении регуляций для СМИ исходит из этого, заявил министр иностранных дел Грузиии Илья Дарчиашвили.
В среду Испания объявила о мерах, направленных на борьбу с распространением фейковых новостей. Это предложение поступило в то время, когда дебаты о свободе СМИ и борьбе с вредным или вводящим в заблуждение контентом усилились после выборов в Европейский парламент и других выборов в Европе, Индии и США.
"Я не знаком с законодательными изменениями, которые были внесены в Испании, но мы говорим об этом уже давно: альтернативы прозрачности нет. Скорее всего, решение, которое может принять испанское правительство, вытекает из этого", - сказал Дарчиашвили.
При этом он отметил, что чем больше стран будут прозрачны в этом направлении, тем больше опасностей удастся избежать.
"У каждой страны есть свои проблемы, и мы всегда говорили, что прозрачность — единственный ключевой механизм, позволяющий избежать угроз. Чем больше стран внесут соответствующие законодательные изменения во избежание вмешательства третьих лиц и недружественного вмешательства в общественное сознание и внутреннюю политику, тем больше у стран будет возможностей для укрепления и развития своего суверенитета ", - сказал Дарчиашвили.

Страсти вокруг закона об "иноагентах"

Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Грузия обязательно станет частью большой волны расширения Евросоюза – депутат >>
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
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