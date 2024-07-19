https://sputnik-georgia.ru/20240719/rynochnaya-stoimost-igrokov-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ustanovila-novyy-rekord-289076025.html
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд
Sputnik Грузия
Список самых дорогих футболистов сборной по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T10:52+0400
2024-07-19T10:52+0400
2024-07-19T10:52+0400
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
георгий мамардашвили
вилли саньоль
футбол
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии после чемпионата Европы достигла 185,1 млн евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Сборная Грузии на Евро-2024 дошла до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам со счетом 4:1. На пути к плей-офф подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили в дебютном матче команде Турции (3:1). Еще в июне, до начала чемпионата Европы, трансферная стоимость футболистов сборной была 161,5 млн евро. Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом" >>Список самых дорогих футболистов команды по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия, хотя чемпионат Европы на его трансферной стоимости никак не отразился – 80 млн евро. После Евро на 10 млн увеличилась стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Он возглавил список самых дорогих голкиперов мира вместе с португальцем Диегу Кошта – 45 млн евро. Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA после Евро-2024 >>На 5 млн подорожал лучший бомбардир Евро-2024, обладатель "Золотой бутсы", нападающий "Мец" Жорж Микаутадзе (с 15 млн до 20 млн), на полтора миллиона стал дороже центральный полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), на 600 тысяч – центральный защитник "Апоэля" Лаша Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн), на 400 тысяч – правый полузащитник "Кракова" Отар Какабадзе (с 600 тыс до 1 млн евро). Пятерка самых дорогих грузинских футболистов: "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. Ранее в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд
Список самых дорогих футболистов сборной по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии после чемпионата Европы достигла 185,1 млн евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt
.
Сборная Грузии на Евро-2024 дошла до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам со счетом 4:1. На пути к плей-офф подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили в дебютном матче команде Турции (3:1).
Еще в июне, до начала чемпионата Европы, трансферная стоимость футболистов сборной была 161,5 млн евро.
Список самых дорогих футболистов команды по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия, хотя чемпионат Европы на его трансферной стоимости никак не отразился – 80 млн евро.
После Евро на 10 млн увеличилась стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Он возглавил список самых дорогих голкиперов мира вместе с португальцем Диегу Кошта – 45 млн евро.
На 5 млн подорожал лучший бомбардир Евро-2024, обладатель "Золотой бутсы", нападающий "Мец" Жорж Микаутадзе (с 15 млн до 20 млн), на полтора миллиона стал дороже центральный полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), на 600 тысяч – центральный защитник "Апоэля" Лаша Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн), на 400 тысяч – правый полузащитник "Кракова" Отар Какабадзе (с 600 тыс до 1 млн евро).
Пятерка самых дорогих грузинских футболистов:
Хвича Кварацхелия, "Наполи" — 80 миллионов евро
Георгий Мамардашвили, "Валенсия" — 45 миллионов евро
Георгий Микаутадзе, "Мец" — 20 миллионов евро
Отар Китеишвили, "Штурм" — 5 миллионов евро
Ираклий Азаров, "Шахтер" – 5 миллиона евро.
"Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. Ранее в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.