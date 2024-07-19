https://sputnik-georgia.ru/20240719/rynochnaya-stoimost-igrokov-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ustanovila-novyy-rekord-289076025.html

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд

Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд

Sputnik Грузия

Список самых дорогих футболистов сборной по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T10:52+0400

2024-07-19T10:52+0400

2024-07-19T10:52+0400

спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

георгий мамардашвили

вилли саньоль

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98f79d8ef5dce92d5663a8c2fe578aa2.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии после чемпионата Европы достигла 185,1 млн евро – это своего рода рекорд, данные публикует авторитетный немецкий портал Transfermarkt. Сборная Грузии на Евро-2024 дошла до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам со счетом 4:1. На пути к плей-офф подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и уступили в дебютном матче команде Турции (3:1). Еще в июне, до начала чемпионата Европы, трансферная стоимость футболистов сборной была 161,5 млн евро. Форвард сборной Грузии отказал "Монако" и подписал контракт с "Лионом" >>Список самых дорогих футболистов команды по-прежнему возглавляет вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия, хотя чемпионат Европы на его трансферной стоимости никак не отразился – 80 млн евро. После Евро на 10 млн увеличилась стоимость вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Он возглавил список самых дорогих голкиперов мира вместе с португальцем Диегу Кошта – 45 млн евро. Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA после Евро-2024 >>На 5 млн подорожал лучший бомбардир Евро-2024, обладатель "Золотой бутсы", нападающий "Мец" Жорж Микаутадзе (с 15 млн до 20 млн), на полтора миллиона стал дороже центральный полузащитник "Леванте" Георгий Кочорашвили (с 1 млн до 2,5 млн), на 600 тысяч – центральный защитник "Апоэля" Лаша Двали (с 900 тыс. до 1,5 млн), на 400 тысяч – правый полузащитник "Кракова" Отар Какабадзе (с 600 тыс до 1 млн евро). Пятерка самых дорогих грузинских футболистов: "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. Ранее в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу