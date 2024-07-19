https://sputnik-georgia.ru/20240719/vse-kto-sel-20-khinkali-i-2-khachapuri-dumaet-chto-dolzhen-govorit-o-gruzii---papuashvili-289078164.html
Съеденные 20 хинкали и 2 хачапури – не показатель информированности о Грузии – Папуашвили
Съеденные 20 хинкали и 2 хачапури – не показатель информированности о Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Грузия находится в ситуации, когда иностранные дипломаты или политики говорят с властями от имени грузинского народа, отметил глава парламента 19.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-19T11:47+0400
2024-07-19T11:47+0400
2024-07-19T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский народ на парламентских выборах даст ответ оппонентам, в том числе дипломатам и политикам из-за рубежа, которые критикуют власти страны и разговаривают от их имени, ведь почему-то все, кто съели 20 хинкали и два хачапури, считают, что должны говорить о Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Последнее время Грузия становится все чаще объектом критики Запада из-за своих решений, в том числе из-за закона об "иноагентах". Власти Грузии заявляют, что единственным их стремлением является защита суверенитета и независимости страны.Папуашвили назвал парадоксом то, что дипломаты или политики говорят с властью от имени грузинского народа."Прежде всего, это еще один голос грузинского народа для того, чтобы дать мандат грузинскому правительству и ответить оппонентам. Уже определенное время мы оказались в ситуации, когда иностранцы, дипломаты или политики говорят с нами от имени грузинского народа, что является парадоксом", - заявил Папуашвили.Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан>>Глава парламента предложил представить себе посла Грузии в любой стране, например, в Польше, который говорит, что такова воля польского народа и польские власти должны принять это во внимание. Единственное, на что распространяется их легитимность, по словам главы парламента, это те НПО, которые они финансируют и с которыми разговаривают. "Некоторые доноры создали вокруг себя микро Грузию, и для них это Грузия. Так сказать, фокус-группа, их фокус-группа – это их Грузия. Мы, остальные четыре миллиона, как видно, не существуем в их глазах", - сказал Папуашвили.Именно поэтому, по словам главы законодательного органа, важны предстоящие выборы, чтобы грузинский народ сказал этим иностранным акторам, что они не должны выступать от их имени и говорить что делать.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский >>В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, польша, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, шалва папуашвили, польша, парламентские выборы в грузии 2024
Съеденные 20 хинкали и 2 хачапури – не показатель информированности о Грузии – Папуашвили
11:47 19.07.2024 (обновлено: 12:26 19.07.2024)
Грузия находится в ситуации, когда иностранные дипломаты или политики говорят с властями от имени грузинского народа, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинский народ на парламентских выборах даст ответ оппонентам, в том числе дипломатам и политикам из-за рубежа, которые критикуют власти страны и разговаривают от их имени, ведь почему-то все, кто съели 20 хинкали и два хачапури, считают, что должны говорить о Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Последнее время Грузия становится все чаще объектом критики Запада из-за своих решений, в том числе из-за закона об "иноагентах". Власти Грузии заявляют, что единственным их стремлением является защита суверенитета и независимости страны.
"Почему-то все думают, что любой, кто съел 20 хинкали и два хачапури в этой стране, знает о Грузии и должен говорить о Грузии", - сказал Папуашвили, отметив, что на выборах грузинский народ должен громко заявить о том, что является его волей.
Папуашвили назвал парадоксом то, что дипломаты или политики говорят с властью от имени грузинского народа.
"Прежде всего, это еще один голос грузинского народа для того, чтобы дать мандат грузинскому правительству и ответить оппонентам. Уже определенное время мы оказались в ситуации, когда иностранцы, дипломаты или политики говорят с нами от имени грузинского народа, что является парадоксом", - заявил Папуашвили.
Глава парламента предложил представить себе посла Грузии в любой стране, например, в Польше, который говорит, что такова воля польского народа и польские власти должны принять это во внимание.
"Это ведь будет смешно для польских властей или любых других властей. А у нас через день выступают разные иностранные акторы, которые не имеют ни грамма легитимности со стороны грузин, и все почему-то думают, что должны говорить с нами от имени грузинского народа", - сказал Папуашвили.
Единственное, на что распространяется их легитимность, по словам главы парламента, это те НПО, которые они финансируют и с которыми разговаривают.
"Некоторые доноры создали вокруг себя микро Грузию, и для них это Грузия. Так сказать, фокус-группа, их фокус-группа – это их Грузия. Мы, остальные четыре миллиона, как видно, не существуем в их глазах", - сказал Папуашвили.
Именно поэтому, по словам главы законодательного органа, важны предстоящие выборы, чтобы грузинский народ сказал этим иностранным акторам, что они не должны выступать от их имени и говорить что делать.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.