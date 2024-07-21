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https://sputnik-georgia.ru/20240721/eto-akt-gumanizma--deputat-otvetil-na-kritiku-oppozitsii-amnistii-v-gruzii-289110919.html
Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии
Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии
Sputnik Грузия
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T20:02+0400
2024-07-21T20:02+0400
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амнистия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Оппозиция не должна спекулировать темой амнистии заключенных в Грузии, а рассматривать законопроект как акт гуманизма и присоединиться к его рассмотрению, заявил депутат, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили в эфире телекомпании "Имеди". После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. По его словам, в правящей партии надеются, что количество заключенных на 100 тысяч жителей в Грузии будет соответствовать их количеству в наиболее развитых европейских странах. "Также важно соблюдать баланс, чтобы из-за этого гуманного акта не был потерян контроль над криминальной ситуацией, поэтому всегда выбирается золотая середина", – заявил Кадагишвили.Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных&gt;&gt;Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании внеочередной сессии 19 июля. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие. Что подразумевает проект По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии. Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти &gt;&gt;Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, амнистия
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, амнистия

Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии

20:02 21.07.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaИраклий Кадагишвили
Ираклий Кадагишвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Оппозиция не должна спекулировать темой амнистии заключенных в Грузии, а рассматривать законопроект как акт гуманизма и присоединиться к его рассмотрению, заявил депутат, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили в эфире телекомпании "Имеди".
После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей.

"Гуманный акт – это всегда гуманный акт, и если оппозиция считает, что это хорошо перед выборами, то она должна принять в нем участие. На самом деле они хотят спекулировать, видеть во всем плохое и в какой-то степени повлиять на тех заключенных и членов их семей, которых амнистия не коснулась", – сказал Кадагишвили.

По его словам, в правящей партии надеются, что количество заключенных на 100 тысяч жителей в Грузии будет соответствовать их количеству в наиболее развитых европейских странах.
"Также важно соблюдать баланс, чтобы из-за этого гуманного акта не был потерян контроль над криминальной ситуацией, поэтому всегда выбирается золотая середина", – заявил Кадагишвили.
Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных>>
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании внеочередной сессии 19 июля. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии.
К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие.

Что подразумевает проект

По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии.
Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти >>
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.
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