https://sputnik-georgia.ru/20240721/eto-akt-gumanizma--deputat-otvetil-na-kritiku-oppozitsii-amnistii-v-gruzii-289110919.html
Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии
Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии
Sputnik Грузия
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T20:02+0400
2024-07-21T20:02+0400
2024-07-21T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Оппозиция не должна спекулировать темой амнистии заключенных в Грузии, а рассматривать законопроект как акт гуманизма и присоединиться к его рассмотрению, заявил депутат, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили в эфире телекомпании "Имеди". После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. По его словам, в правящей партии надеются, что количество заключенных на 100 тысяч жителей в Грузии будет соответствовать их количеству в наиболее развитых европейских странах. "Также важно соблюдать баланс, чтобы из-за этого гуманного акта не был потерян контроль над криминальной ситуацией, поэтому всегда выбирается золотая середина", – заявил Кадагишвили.Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных>>Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании внеочередной сессии 19 июля. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие. Что подразумевает проект По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии. Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти >>Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, амнистия
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, амнистия
Это акт гуманизма – депутат ответил на критику оппозиции амнистии в Грузии
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Оппозиция не должна спекулировать темой амнистии заключенных в Грузии, а рассматривать законопроект как акт гуманизма и присоединиться к его рассмотрению, заявил депутат, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили в эфире телекомпании "Имеди".
После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей.
"Гуманный акт – это всегда гуманный акт, и если оппозиция считает, что это хорошо перед выборами, то она должна принять в нем участие. На самом деле они хотят спекулировать, видеть во всем плохое и в какой-то степени повлиять на тех заключенных и членов их семей, которых амнистия не коснулась", – сказал Кадагишвили.
По его словам, в правящей партии надеются, что количество заключенных на 100 тысяч жителей в Грузии будет соответствовать их количеству в наиболее развитых европейских странах.
"Также важно соблюдать баланс, чтобы из-за этого гуманного акта не был потерян контроль над криминальной ситуацией, поэтому всегда выбирается золотая середина", – заявил Кадагишвили.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании внеочередной сессии 19 июля. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии.
К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие.
По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.