https://sputnik-georgia.ru/20240721/sgb-gruzii-vyzyvaet-na-opros-uchastvuyuschikh-v-boevykh-deystviyakh-na-ukraine-dobrovoltsev---smi-289109291.html

СГБ Грузии вызывает на опрос участвующих в боевых действиях на Украине добровольцев – СМИ

СГБ Грузии вызывает на опрос участвующих в боевых действиях на Украине добровольцев – СМИ

Sputnik Грузия

Служба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T14:46+0400

2024-07-21T14:46+0400

2024-07-21T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Доброволец из Грузии Надым Хмаладзе, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, вызван на опрос в Службу госбезопасности Грузии, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Днем ранее СМИ сообщили об опросе в присутствии судьи-магистрата в Тбилисском горсуде другого добровольца, участвовавшего в боевых действиях на Украине, Лаши Чигладзе. Он был вызван в суд в рамках расследования уголовного дела о госперевороте. На дело наложен гриф "секретно". Опрос Хмаладзе состоится в ближайшие дни. Связан ли вызов Хмаладзе с делом, в котором фигурирует Чигладзе, пока неизвестно. В Грузии расследуют дело о госперевороте: свидетеля допрашивали в суде >>По информации телекомпании "Имеди", Чигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения власти, а также о "подготовке терроризма". По словам его адвоката Лаши Ткешеладзе, расследование ведется уже год, но его клиента вызвали в суд лишь сейчас. Расследование СГБ Служба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом СГБ не уточняла, когда было начато следствие. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть – одним из авторов плана являлся замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона", сообщили в СГБ. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сгб, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, грузинский легион