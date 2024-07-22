https://sputnik-georgia.ru/20240722/absolyutno-bespochvenna--premer-gruzii-otvetil-na-kritiku-oppozitsii-v-svyazi-s-amnistiey-289120571.html

Абсолютно беспочвенна – премьер Грузии ответил на критику оппозиции в связи с амнистией

Абсолютно беспочвенна – премьер Грузии ответил на критику оппозиции в связи с амнистией

Sputnik Грузия

После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T17:07+0400

2024-07-22T17:07+0400

2024-07-22T17:07+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Критика оппозиции относительно законопроекта "Об амнистии" является абсолютно беспочвенной, но тем не менее правящая команда готова рассмотреть альтернативную версию законопроекта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. По словам премьера, главной задачей правящей команды было принять сбалансированное решение – максимально разгрузить тюрьмы так, чтобы не ухудшать криминогенную обстановку. "Как парламент посчитает целесообразным применять амнистию к той или иной статье, в соответствии с этим закон будет принят. В данном случае я лично был вовлечен в разработку законопроекта "Об амнистии". Нашей главной задачей было принять сбалансированное решение", – отметил премьер. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании внеочередной сессии 19 июля. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении лиц, осужденных за семейное насилие.Что подразумевает проект?По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении>>Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, амнистия, грузинская мечта - демократическая грузия