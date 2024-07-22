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Дело о планировании госпереворота в Грузии – следствие опросило воевавшего на стороне ВСУ

Дело о планировании госпереворота в Грузии – следствие опросило воевавшего на стороне ВСУ

Sputnik Грузия

О готовящихся в Грузии беспорядках с целью госпереворота Служба госбезопасности заявила осенью 2023 года 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T19:31+0400

2024-07-22T19:31+0400

2024-07-22T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Воевавшего на стороне Украины добровольца из Грузии Надима Хмаладзе опросили в Тбилисском городском суде в рамках дела о подготовке террористического акта и заговора с целью свержения власти в Грузии.О готовящихся в стране в октябре-декабре 2023 года беспорядках с целью госпереворота Служба госбезопасности Грузии заявила в конце сентября того года. В качестве одного из организаторов СГБ назвала замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе.Напрямую вопросов о терроризма, по его словам, не было, но кое-какие вопросы были. "Разговор шел о том, планировался ли террористический акт... Спросили есть ли у него (Хмаладзе – ред.) оружие. Да, у него есть официально оружие, которое хранится в его доме. Были вопросы, конечно, о терроризме... Планируется ли в Грузии терроризм, террористический акт", – сказал его адвокат Михаил Рамишвили. Следователи опросили Хмаладзе в присутствии судьи-магистрата.Хмаладзе привлек внимание следственных органов еще в 2023 году. Хмаладзе был задержан днем 8 марта 2023 года, на второй день после того, как принял участие в масштабной акции протеста против т. н. закона об "иноагентах" у парламента Грузии, которая переросла в беспорядки и полиция применила силу. В ходе протестов 7-8 марта задержали 133 человека, но 9 марта всех отпустили, а скандальный законопроект отозвали. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Как тогда рассказал Хмаладзе, в ходе акции протеста 7 марта 2023 года он не приближался к полицейским, а в девять вечера, когда пустили слезоточивый газ, ему стало плохо и его забрала "скорая помощь". Задержали его 8 марта еще до возобновления акции протеста. Хмаладзе также рассказал журналистам, что прибыл в Тбилиси 6 марта 2023 года. На паспортном контроле его без объяснений долго держали, а после того, как все же впустили в страну, в городе за ним началась слежка. Хмаладзе стал вторым за несколько дней из добровольцев, воевавших на Украине на стороне ВСУ, которых СГБ Грузии вызвала на опрос в рамках дела о подготовке госпереворота. На прошлой неделе, 19 июля, в присутствии судьи-магистрата опросили воевавшего на Украине добровольца Лашу Чигладзе. После опроса он рассказал журналистам, что вопросы были поверхностными, касались в том числе того, когда он отправился и вернулся из Украины. Чигладзе подчеркнул, что не знает, почему и в чем-то обвиняют "парней-героев". По его словам, власти Грузии раздражают грузинские добровольцы, воюющие на Украине. Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал расследование СГБ политически мотивированным. "Дело абсурдное, ничего общего не имеет с законом", – сказал Ткешеладзе.Расследование СГБСлужба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом СГБ не уточняла, когда было начато следствие.Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть – одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин.В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители.При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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