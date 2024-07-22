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Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" обречен на провал – премьер

Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" обречен на провал – премьер

Sputnik Грузия

Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T15:05+0400

2024-07-22T15:05+0400

2024-07-22T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Иск президента Грузии Саломе Зурабишвили, который она подала в Конституционный суд для признания неконституционным и отмены закона "О прозрачности иностранного влияния", не будет иметь никаких перспектив, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили обратилась в суд 15 июля. Вступивший в силу в начале июня закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.По словам Кобахидзе, подав иск против закона о прозрачности, Зурабишвили допустила ошибку и признала легитимность Конституционного суда, который объявил ее нарушительницей главного закона страны."Этим она признала, что у страны есть президент, который нарушает Конституцию, она сама признает этот факт, что очень хорошо", – отметил он. Конституционный суд Грузии в середине октября 2023 года подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции. Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" принят к рассмотрению>>Согласно этой статье, президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Импичмент провалился, так как его не поддержали минимальное необходимое количество депутатов – 100 человек. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Что касается т. н. закона об "иноагентах", иск против него в Конституционный суд также подали 121 НПО и СМИ. Кроме того, в суд планируют обратиться оппозиционные партии и Народный защитник Грузии. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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